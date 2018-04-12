Задержан подозреваемый в убийстве 12-летней девочки в Саратовской области

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в убийстве школьницы 12 лет в городе Красноармейске (Саратовская область).
По словам официального представителя МВД РФ Ирины Волк, 8 апреля подозреваемый в нетрезвом состоянии совершил в отношении девочки насильственные действия сексуального характера, а затем убил ребенка и спрятал тело в овраге. После задержания он дал признательные показания.
Ранее сообщалось, что девочка пропала 8 апреля вечером: она ушла из дома к бабушке и не вернулась. Поисками ребенка занимались волонтеры отряда «Лиза Алерт». 10 апреля тело школьницы было обнаружено в водоеме в районе кирпичного завода.
Ранее сообщалось, что девочка пропала 8 апреля вечером: она ушла из дома к бабушке и не вернулась. Поисками ребенка занимались волонтеры отряда «Лиза Алерт». 10 апреля тело школьницы было обнаружено в водоеме в районе кирпичного завода.
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