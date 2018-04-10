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    Пропавшую под Саратовом школьницу нашли убитой

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    • Фото: Инцидент Саратов / vk.com
    Пропавшую под Саратовом школьницу нашли убитой

    Пропавшую под Саратовом школьницу нашли убитой

    Пропавшую под Саратовом школьницу нашли убитой
  • Фото: Инцидент Саратов / vk.com

    • Пропавшую в Красноармейске (Саратовская область) 12-летнюю Анастасию обнаружили мертвой.

    Тело школьницы было обнаружено в водоеме в районе кирпичного завода. По предварительной информации, смерть ребенка была насильственной.

    По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», сообщили в саратовском управлении СК. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

    12-летняя Анастасия ушла из дома 8 апреля и отправилась к бабушке, после чего перестала выходить на связь. В поисках ребенка принимали участие полицейские и волонтеры.

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