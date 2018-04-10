Пропавшую под Саратовом школьницу нашли убитой

Пропавшую в Красноармейске (Саратовская область)
12-летнюю Анастасию обнаружили мертвой.
Тело школьницы было обнаружено в водоеме в районе кирпичного завода. По предварительной информации, смерть ребенка была насильственной.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», сообщили в саратовском управлении СК. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
12-летняя Анастасия ушла из дома 8 апреля и отправилась к бабушке, после чего перестала выходить на связь. В поисках ребенка принимали участие полицейские и волонтеры.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», сообщили в саратовском управлении СК. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
12-летняя Анастасия ушла из дома 8 апреля и отправилась к бабушке, после чего перестала выходить на связь. В поисках ребенка принимали участие полицейские и волонтеры.
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