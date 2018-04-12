В Каире приземлился первый за 2,5 года авиалайнер из Москвы

Пассажиры первого после восстановления авиасообщения с Египтом авиарейса воспользовались специальным выходом в аэропорту Каира.
В международном аэропорту Каира в 00:15 по местному времени (01:15 мск) приземлился рейс «Аэрофлота» из Москвы, вновь открывший авиасообщение между двумя столицами. По сведениям ТАСС, на первый авиарейс были распроданы практически все билеты. Десятки российских туристов отправились на курорты Красного моря. Также заранее было забронировано более половины билетов на обратный рейс «Аэрофлота» из Каира в Москву, вылет которого запланирован в 01:25 по местному времени (02:25 мск).
Во самом современном в Египте втором терминале международного аэропорта Каира оборудован отдельный единый выход для пассажиров «Аэрофлота» и компании Egypt Air. Египетский авиаперевозчик EgyptAir также отправит сегодня первый лайнер в Москву. Рейсы обеих компаний будут проверять сотрудники авиационной безопасности из Москвы.
Напомним, прямое авиасообщение с Египтом было прервано в ноябре 2015 года после крушения самолета авиакомпании «Когалымавиа», вылетевшего из Шарм-эш-Шейха в Петербург. Жертвами этой трагедии стали 224 человека: 217 туристов и 7 членов экипажа. ФСБ квалифицировала произошедшее как теракт.
В январе Владимир Путин подписал указ о возобновлении воздушных перевозок с Египтом. Возобновление авиасообщения стало возможным после кардинального усиления мер безопасности в аэропорту Каира: второй терминал был открыт в 2017 году после полной модернизации. На постоянной основе там теперь будут работать российские сотрудники авиационной безопасности. В других аэропортах Египта работы по переоборудованию терминалов и усилению мер безопасности все еще продолжаются.
Во самом современном в Египте втором терминале международного аэропорта Каира оборудован отдельный единый выход для пассажиров «Аэрофлота» и компании Egypt Air. Египетский авиаперевозчик EgyptAir также отправит сегодня первый лайнер в Москву. Рейсы обеих компаний будут проверять сотрудники авиационной безопасности из Москвы.
Напомним, прямое авиасообщение с Египтом было прервано в ноябре 2015 года после крушения самолета авиакомпании «Когалымавиа», вылетевшего из Шарм-эш-Шейха в Петербург. Жертвами этой трагедии стали 224 человека: 217 туристов и 7 членов экипажа. ФСБ квалифицировала произошедшее как теракт.
В январе Владимир Путин подписал указ о возобновлении воздушных перевозок с Египтом. Возобновление авиасообщения стало возможным после кардинального усиления мер безопасности в аэропорту Каира: второй терминал был открыт в 2017 году после полной модернизации. На постоянной основе там теперь будут работать российские сотрудники авиационной безопасности. В других аэропортах Египта работы по переоборудованию терминалов и усилению мер безопасности все еще продолжаются.
Комментарии