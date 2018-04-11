Из Москвы в Каир вылетел первый за 2,5 года рейс

Россия возобновила прямое авиасообщение с Египтом, прерванное после катастрофы над Синаем.
Первый за 2,5 года рейс из столичного Шереметьево в Каир выполняет компания «Аэрофлот». На самолет Airbus A320 забронировали около 120 билетов.
А уже завтра авиасообщение возобновит египетская EgyptAir. Компании будут выполнять по три рейса в неделю. «Аэрофлот» будет летать по понедельникам, средам и субботам, а EgyptAir — по вторникам, четвергам и воскресеньям., передает ТАСС.
Напомним, прямое авиасообщение с Египтом было прервано после крушения самолета авиакомпании «Когалымавиа», который направлялся из Шарм-эш-Шейха в Петербург. Жертвами авиакатастрофы, произошедшей над Синаем в ноябре 2015 года, стали 224 человека. ФСБ квалифицировала случившееся как теракт.
А в начале января этого года Владимир Путин подписал указ о возобновлении воздушных перевозок. Этому предшествовала работа по усилению мер безопасности в аэропорту Каира. Что же касается аэропортов Хургады и Шарм-эш-Шейха, то по ним работы пока продолжаются.
А уже завтра авиасообщение возобновит египетская EgyptAir. Компании будут выполнять по три рейса в неделю. «Аэрофлот» будет летать по понедельникам, средам и субботам, а EgyptAir — по вторникам, четвергам и воскресеньям., передает ТАСС.
Напомним, прямое авиасообщение с Египтом было прервано после крушения самолета авиакомпании «Когалымавиа», который направлялся из Шарм-эш-Шейха в Петербург. Жертвами авиакатастрофы, произошедшей над Синаем в ноябре 2015 года, стали 224 человека. ФСБ квалифицировала случившееся как теракт.
А в начале января этого года Владимир Путин подписал указ о возобновлении воздушных перевозок. Этому предшествовала работа по усилению мер безопасности в аэропорту Каира. Что же касается аэропортов Хургады и Шарм-эш-Шейха, то по ним работы пока продолжаются.
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