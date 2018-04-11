Боливия созывает Совбез ООН в связи с эскалацией в Сирии

Боливия призвала обсудить в Совбезе ООН «угрозы односторонних военных действий» в Сирии.
Боливия, которая является непостоянным членом Совбеза, выступила с запросом о проведении консультаций в четверг, 12 апреля.
Как отметил постпред Боливии при ООН Саша Йоренти, его страну беспокоят не только последние заявления Дональда Трампа, но и «эскалация риторики в отношении Сирии», а также «постоянные угрозы односторонних военных действий».
Консультации пройдут в закрытом режиме, передает РИА Новости.
Ранее сегодня Дональд Трамп предупредил, что России стоит быть готовой сбивать «хорошие, новые и умные» ракеты, выпущенные по Сирии. В свою очередь глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что США все еще оценивают доказательства предполагаемой химатаки в Сирии, хотя американские военные готовы «предоставить военные варианты, если они будут уместны».
Владимир Путин же отметил, что обстановка в мире становится все более хаотичной, и выразил надежду на то, что здравый смысл в конце концов возобладает. А в МИД РФ заявили, что «умные» ракеты должны лететь в сторону террористов, а не законного правительства.
Как отметил постпред Боливии при ООН Саша Йоренти, его страну беспокоят не только последние заявления Дональда Трампа, но и «эскалация риторики в отношении Сирии», а также «постоянные угрозы односторонних военных действий».
Консультации пройдут в закрытом режиме, передает РИА Новости.
Ранее сегодня Дональд Трамп предупредил, что России стоит быть готовой сбивать «хорошие, новые и умные» ракеты, выпущенные по Сирии. В свою очередь глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что США все еще оценивают доказательства предполагаемой химатаки в Сирии, хотя американские военные готовы «предоставить военные варианты, если они будут уместны».
Владимир Путин же отметил, что обстановка в мире становится все более хаотичной, и выразил надежду на то, что здравый смысл в конце концов возобладает. А в МИД РФ заявили, что «умные» ракеты должны лететь в сторону террористов, а не законного правительства.
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