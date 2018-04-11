Минфин США: нужно быть очень осторожными с антироссийскими санкциями

Министр финансов США Стивен Мнучин назвал санкции очень мощным инструментом, с которым надо быть осторожным.
Выступая перед конгрессменами, глава американского Минфина подчеркнул, что санкции против России должны применяться «осторожно и вдумчиво»
Стивен Мнучин, министр финансов США: «Нам нужно быть очень осторожными, когда мы вводим санкции. Это очень мощный инструмент. Нам нужно применять его осторожно и вдумчиво».
При этом Мнучин назвал «весьма ощутимым шагом» последние антироссийские ограничения, отметив, что они оказали большое влияние на рынки, передает ТАСС.
Напомним, в минувшую пятницу, 6 апреля, Минфин США объявил о расширении антироссийских санкций. В черный список были включены еще 24 россиянина, в том числе крупнейшие бизнесмены страны и официальные лица. Кроме того, санкции ввели против 12 частных компаний и двух госструктур.
А на этой неделе стало известно, что в США разрабатывают новые экономические ограничения. Теперь речь идет о запрете на любые финансовые операции, связанные с государственным долгом России.
Стивен Мнучин, министр финансов США: «Нам нужно быть очень осторожными, когда мы вводим санкции. Это очень мощный инструмент. Нам нужно применять его осторожно и вдумчиво».
При этом Мнучин назвал «весьма ощутимым шагом» последние антироссийские ограничения, отметив, что они оказали большое влияние на рынки, передает ТАСС.
Напомним, в минувшую пятницу, 6 апреля, Минфин США объявил о расширении антироссийских санкций. В черный список были включены еще 24 россиянина, в том числе крупнейшие бизнесмены страны и официальные лица. Кроме того, санкции ввели против 12 частных компаний и двух госструктур.
А на этой неделе стало известно, что в США разрабатывают новые экономические ограничения. Теперь речь идет о запрете на любые финансовые операции, связанные с государственным долгом России.
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