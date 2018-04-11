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    Минфин США: нужно быть очень осторожными с антироссийскими санкциями

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    Минфин США: нужно быть очень осторожными с антироссийскими санкциями

    Минфин США: нужно быть очень осторожными с антироссийскими санкциями

    Минфин США: нужно быть очень осторожными с антироссийскими санкциями
  • Фото: Associated Press © 2018, Jacquelyn Martin

    • Министр финансов США Стивен Мнучин назвал санкции очень мощным инструментом, с которым надо быть осторожным.

    Выступая перед конгрессменами, глава американского Минфина подчеркнул, что санкции против России должны применяться «осторожно и вдумчиво»

    Стивен Мнучин, министр финансов США: «Нам нужно быть очень осторожными, когда мы вводим санкции. Это очень мощный инструмент. Нам нужно применять его осторожно и вдумчиво».

    При этом Мнучин назвал «весьма ощутимым шагом» последние антироссийские ограничения, отметив, что они оказали большое влияние на рынки, передает ТАСС.

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    Напомним, в минувшую пятницу, 6 апреля, Минфин США объявил о расширении антироссийских санкций. В черный список были включены еще 24 россиянина, в том числе крупнейшие бизнесмены страны и официальные лица. Кроме того, санкции ввели против 12 частных компаний и двух госструктур.

    А на этой неделе стало известно, что в США разрабатывают новые экономические ограничения. Теперь речь идет о запрете на любые финансовые операции, связанные с государственным долгом России.

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