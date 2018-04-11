Число погибших при крушении Ил-76 в Алжире превысило 250

Появились новые данные о числе погибших при крушении
военно-транспортного Ил-76 на севере Алжира.
По последней информации, жертвами катастрофы стали 247 военных, находившихся на борту, и десять членов экипажа. Ранее сообщалось, что при крушении погиб 181 человек.
Сейчас на месте трагедии продолжают работать 14 пожарных расчетов, порядка 30 машин скорой помощи и 300 спасателей. Выживших к настоящему моменту не обнаружено.
Напомним, страшная авиакатастрофа произошла в районе аэропорта Буфарик провинции Блида на севере Алжира. Как сообщает ТАСС, после взлета у Ил-76 загорелось правое крыло. Экипаж попытался вернуть транспортник на аэродром, однако самолет упал и загорелся.
Сейчас на месте трагедии продолжают работать 14 пожарных расчетов, порядка 30 машин скорой помощи и 300 спасателей. Выживших к настоящему моменту не обнаружено.
Напомним, страшная авиакатастрофа произошла в районе аэропорта Буфарик провинции Блида на севере Алжира. Как сообщает ТАСС, после взлета у Ил-76 загорелось правое крыло. Экипаж попытался вернуть транспортник на аэродром, однако самолет упал и загорелся.
Комментарии