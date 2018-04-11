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    Число погибших при крушении Ил-76 в Алжире превысило 250. Алжир, авиационные катастрофы и происшествия, самолеты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЧисло погибших при крушении Ил-76 в Алжире превысило 250

    Число погибших при крушении Ил-76 в Алжире превысило 250

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    Число погибших при крушении <nobr>Ил-76</nobr> в Алжире превысило 250

    Число погибших при крушении Ил-76 в Алжире превысило 250

    Число погибших при крушении <nobr>Ил-76</nobr> в Алжире превысило 250
    • Фото: Associated Press © 2018, Anis Belghoul

      • Появились новые данные о числе погибших при крушении военно-транспортного Ил-76 на севере Алжира.

      По последней информации, жертвами катастрофы стали 247 военных, находившихся на борту, и десять членов экипажа. Ранее сообщалось, что при крушении погиб 181 человек.

      Сейчас на месте трагедии продолжают работать 14 пожарных расчетов, порядка 30 машин скорой помощи и 300 спасателей. Выживших к настоящему моменту не обнаружено.

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      Напомним, страшная авиакатастрофа произошла в районе аэропорта Буфарик провинции Блида на севере Алжира. Как сообщает ТАСС, после взлета у Ил-76 загорелось правое крыло. Экипаж попытался вернуть транспортник на аэродром, однако самолет упал и загорелся.

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