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    Появилось видео с места крушения военного самолета в Алжире. Алжир, авиационные катастрофы и происшествия, самолеты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПоявилось видео с места крушения военного самолета в Алжире

    Появилось видео с места крушения военного самолета в Алжире

    1 комментарий
    • Фото: twitter.com
    Появилось видео с места крушения военного самолета в Алжире

    Появилось видео с места крушения военного самолета в Алжире

    Появилось видео с места крушения военного самолета в Алжире
    • Фото: twitter.com

      • СМИ распространили уточненные данные о жертвах крупной авиакатастрофы, которая произошла 50 километрах южнее столицы Алжира.

      По последней информации, на борту военно-транспортного Ил-76 могли находиться до 250 военнослужащих. Сейчас удалось найти тела 181 человека.

      Самолет с военнослужащими следовал в населенный пункт Башар на юго-западе страны. Воздушное судно рухнуло на землю через несколько минут после взлета с аэродрома базы ВВС в Буфарике. Сразу после падения на сельскохозяйственное поле борт загорелся.

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      На месте катастрофы ведется поисковая операция. Судя по записи, сделанной в районе трагедии, над обломками поднимаются клубы дыма. О причинах крушения пока ничего не сообщается. По неподтвержденной информации, при наборе высоты вспыхнул один из двигателей.

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