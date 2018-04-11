Появилось видео с места крушения военного самолета в Алжире

СМИ распространили уточненные данные о жертвах крупной авиакатастрофы, которая произошла 50 километрах южнее столицы Алжира.
По последней информации, на борту военно-транспортного Ил-76 могли находиться до 250 военнослужащих. Сейчас удалось найти тела 181 человека.
Самолет с военнослужащими следовал в населенный пункт Башар на юго-западе страны. Воздушное судно рухнуло на землю через несколько минут после взлета с аэродрома базы ВВС в Буфарике. Сразу после падения на сельскохозяйственное поле борт загорелся.
На месте катастрофы ведется поисковая операция. Судя по записи, сделанной в районе трагедии, над обломками поднимаются клубы дыма. О причинах крушения пока ничего не сообщается. По неподтвержденной информации, при наборе высоты вспыхнул один из двигателей.
Самолет с военнослужащими следовал в населенный пункт Башар на юго-западе страны. Воздушное судно рухнуло на землю через несколько минут после взлета с аэродрома базы ВВС в Буфарике. Сразу после падения на сельскохозяйственное поле борт загорелся.
На месте катастрофы ведется поисковая операция. Судя по записи, сделанной в районе трагедии, над обломками поднимаются клубы дыма. О причинах крушения пока ничего не сообщается. По неподтвержденной информации, при наборе высоты вспыхнул один из двигателей.
Комментарии