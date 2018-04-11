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    В Алжире разбился военный самолет, более 200 погибших. Алжир, авиационные катастрофы и происшествия, самолеты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Алжире разбился военный самолет, более 200 погибших

    В Алжире разбился военный самолет, более 200 погибших

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    • Фото: twitter.com
    В Алжире разбился военный самолет, более 200 погибших

    В Алжире разбился военный самолет, более 200 погибших

    В Алжире разбился военный самолет, более 200 погибших
    • Фото: twitter.com

      • Военный самолет потерпел крушение на севере Алжира. По данным СМИ, погибли более 200 человек.

      Трагедия произошла в провинции Блида близ аэропорта города Буфарик на севере страны. Там на землю рухнул военно-транспортный самолет Ил-76.

      Как сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ, жертвами авиакатастрофы стали свыше 200 человек. По предварительным данным, погибшие были военнослужащими.

      Отмечается, что самолет упал вскоре после взлета с аэродрома военной базы в 50 километрах от столицы страны — Алжира. Сразу после падения борт загорелся.

      Официальных заявлений алжирских властей по поводу катастрофы пока нет. Подробности произошедшего уточняются.

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