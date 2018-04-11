В Алжире разбился военный самолет, более 200 погибших

Военный самолет потерпел крушение на севере Алжира. По данным СМИ, погибли более 200 человек.
Трагедия произошла в провинции Блида близ аэропорта города Буфарик на севере страны. Там на землю рухнул военно-транспортный самолет Ил-76.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ, жертвами авиакатастрофы стали свыше 200 человек. По предварительным данным, погибшие были военнослужащими.
Отмечается, что самолет упал вскоре после взлета с аэродрома военной базы в 50 километрах от столицы страны — Алжира. Сразу после падения борт загорелся.
Официальных заявлений алжирских властей по поводу катастрофы пока нет. Подробности произошедшего уточняются.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ, жертвами авиакатастрофы стали свыше 200 человек. По предварительным данным, погибшие были военнослужащими.
Отмечается, что самолет упал вскоре после взлета с аэродрома военной базы в 50 километрах от столицы страны — Алжира. Сразу после падения борт загорелся.
Официальных заявлений алжирских властей по поводу катастрофы пока нет. Подробности произошедшего уточняются.
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