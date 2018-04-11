СМИ: Франция может нанести удар по Сирии со своей территории

Франция в случае принятия решения о нанесении удара по Сирии может осуществить его с базы, расположенной на территории страны, а не с баз в ближневосточных странах.
Как сообщает Figaro, президент страны Эммануэль Макрон получил различные варианты осуществления операции от французских военачальников.
Специалисты по ВВС считают, что удар, если на это будет дан зеленый свет, будет осуществлен c базу Сен-Дизье на территории страны, а не с французских баз на Ближнем Востоке — в Иордании или ОАЭ. В сообщении поясняется, что «эти страны не хотят быть вовлечены в такие заметные действия против сирийского соседа».
Если французские истребители с крылатыми ракетами Scalp все-таки будут запущены, пилотам понадобится три дозаправки, прежде чем они достигнут территории Сирии.
Figaro сообщает, что операция в Сирии может стать «боевым крещением» для многоцелевого фрегата Aquitaine, «который несколько дней назад был замечен в восточном Средиземноморье». Корабль может нанести первый большой и быстрый удар на расстояние в более, чем тысячу километров, отмечается в статье.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил в Twitter, что России надо быть готовой к отражению атаки на территории Сирии, которая будет осуществлена с помощью «новых и умных» американских ракет. Накануне СМИ сообщили, что США перебрасывают ударную группу ВМС с авианосцем к берегам Сирии. В Пентагоне назвали эту операцию «плановой».
Специалисты по ВВС считают, что удар, если на это будет дан зеленый свет, будет осуществлен c базу Сен-Дизье на территории страны, а не с французских баз на Ближнем Востоке — в Иордании или ОАЭ. В сообщении поясняется, что «эти страны не хотят быть вовлечены в такие заметные действия против сирийского соседа».
Если французские истребители с крылатыми ракетами Scalp все-таки будут запущены, пилотам понадобится три дозаправки, прежде чем они достигнут территории Сирии.
Figaro сообщает, что операция в Сирии может стать «боевым крещением» для многоцелевого фрегата Aquitaine, «который несколько дней назад был замечен в восточном Средиземноморье». Корабль может нанести первый большой и быстрый удар на расстояние в более, чем тысячу километров, отмечается в статье.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил в Twitter, что России надо быть готовой к отражению атаки на территории Сирии, которая будет осуществлена с помощью «новых и умных» американских ракет. Накануне СМИ сообщили, что США перебрасывают ударную группу ВМС с авианосцем к берегам Сирии. В Пентагоне назвали эту операцию «плановой».
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