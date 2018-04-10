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    Поклонская пригласила украинских следователей в Госдуму

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Владимир Федоренко
    Поклонская пригласила украинских следователей в Госдуму

    Поклонская пригласила украинских следователей в Госдуму

    Поклонская пригласила украинских следователей в Госдуму
  • Фото: РИА Новости © 2018, Владимир Федоренко

    • Наталья Поклонская предложила украинским следователям приехать в Москву и лично ознакомить ее с материалами дела о госизмене.

    По словам Поклонской, она готова встретиться со следователями на своем рабочем месте.

    При этом депутат Госдумы подчеркнула, что среди «приспешников преступной украинской власти» вряд ли найдутся люди, которые отважатся приехать в Москву, передает ТАСС.

    Наталья Поклонская, депутат Госдумы: «Публично информирую следственные органы Украины о том, что ознакомить меня лично с материалами уголовного производства можно по известному вам адресу. Кроме того, 12 апреля готова принять следователя у себя на рабочем месте с 9:00 до 18:00. Боюсь, что таких смелых среди приспешников преступной украинской власти не найдется».

    Отметим, что ранее сегодня в Киеве заявили о завершении досудебного расследования в отношении Поклонской. Ее обвинили в госизмене и пригласили прибыть 12 апреля в Киев для ознакомления с материалами уголовного дела.

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