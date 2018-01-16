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    Генпрокуратура Украины пригласила Поклонскую «с удовольствием пообщаться» в Киеве

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    • Фото: Наталья Поклонская / facebook.com
    Генпрокуратура Украины пригласила Поклонскую «с удовольствием пообщаться» в Киеве

    Генпрокуратура Украины пригласила Поклонскую «с удовольствием пообщаться» в Киеве

    Генпрокуратура Украины пригласила Поклонскую «с удовольствием пообщаться» в Киеве
  • Фото: Наталья Поклонская / facebook.com

    • Депутата Госдумы Наталью Поклонскую после ее обращения в Генпрокуратуру Украины пригласили в Киев, чтобы «с удовольствием пообщаться».

    Спикер Генпрокуратуры Украины Андрей Лысенко пригласил Наталью Поклонскую «пообщаться в Киев после того, как депутат Госдумы направила в ведомство заявление с просьбой расследовать „случаи геноцида украинского народа“».

    Снимки заявления бывший прокурор Крыма опубликовала во вторник на своей странице в Facebook.

    В документе Поклонская перечислила нескольких украинских политиков, среди которых Пётр Порошенко, Александр Турчинов, Арсен Аваков, и потребовала начать против них расследование по статьям о создании преступной группировки, измене, терроризме, незаконном обращении с оружием, подстрекательстве к убийствам, а также обвинила их в «геноциде части украинского народа по языковому признаку и политическим взглядам», напомнив о гибели людей в одесском Доме профсоюзов в мае 2014 года.

    Наталья Поклонская, депутат Госдумы: «Невозможно продолжать молчать и делать вид, что не было сгоревших заживо людей в Одессе, сотен тысяч замученных и убитых на Донбассе, уничтоженных населенных пунктов, городов и районов, пропаганды националистической идеологии фашизма и других преступлений против Украины со стороны указанных мной в заявлении должностных лиц Украины».

    В ответ на это Лысенко также на своей странице в Facebook заявил, что «с большим удовольствием» примет Поклонскую у себя в Киеве.

    Андрей Лысенко, спикер Генпрокуратуры Украины: «Несмотря на все сомнения и предостережения, представители Генпрокуратуры Украины с большим удовольствием пообщаются с экс-прокурором аннексированного Крыма Натальей Поклонской о государственной измене и запрете деятельности меджлиса крымскотатарского народа, а также дадут эксклюзивные ответы на ее искренние вопросы… Затраты на проезд и проживание — за счет принимающей стороны».

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