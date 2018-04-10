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    Терезу Мэй не пригласили на свадьбу принца Гарри и Меган Маркл

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    Терезу Мэй не пригласили на свадьбу принца Гарри и Меган Маркл

    Терезу Мэй не пригласили на свадьбу принца Гарри и Меган Маркл

    Терезу Мэй не пригласили на свадьбу принца Гарри и Меган Маркл
  • Фото: Reuters © 2018

    • Источник в британском правительстве сообщил Reuters, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не приглашена на свадьбу принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл.

    Представитель принца Гарри подтвердил, что жених и невеста приняли решение воздержаться от приглашения британских и иностранных политических лидеров, передает Reuters.

    Представитель принца Гарри: «С правительством Ее Величества проведены консультации по этому решению, которое принял королевский двор».

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    Напомним, о помолвке принца Гарри и американской актрисы и модели Меган Маркл стало известно в ноябре прошлого года. Свадьба запланирована на 19 мая, торжество пройдет в Виндзорском замке.

    Служба начнется в полдень по британскому времени, на ней будет присутствовать вся королевская семья во главе с монархом, родители Меган Томас Маркл и Дория Рэгленд, а также приглашенные гости.

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