Терезу Мэй не пригласили на свадьбу принца Гарри и Меган Маркл

Источник в британском правительстве сообщил Reuters, что
премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не приглашена на свадьбу принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл.
Представитель принца Гарри подтвердил, что жених и невеста приняли решение воздержаться от приглашения британских и иностранных политических лидеров, передает Reuters.
Представитель принца Гарри: «С правительством Ее Величества проведены консультации по этому решению, которое принял королевский двор».
Напомним, о помолвке принца Гарри и американской актрисы и модели Меган Маркл стало известно в ноябре прошлого года. Свадьба запланирована на 19 мая, торжество пройдет в Виндзорском замке.
Служба начнется в полдень по британскому времени, на ней будет присутствовать вся королевская семья во главе с монархом, родители Меган Томас Маркл и Дория Рэгленд, а также приглашенные гости.
Представитель принца Гарри: «С правительством Ее Величества проведены консультации по этому решению, которое принял королевский двор».
Напомним, о помолвке принца Гарри и американской актрисы и модели Меган Маркл стало известно в ноябре прошлого года. Свадьба запланирована на 19 мая, торжество пройдет в Виндзорском замке.
Служба начнется в полдень по британскому времени, на ней будет присутствовать вся королевская семья во главе с монархом, родители Меган Томас Маркл и Дория Рэгленд, а также приглашенные гости.
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