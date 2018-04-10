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    Клип-рекордсмен вернули на YouTube

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    • Фото: youtube.com
    <nobr>Клип-рекордсмен</nobr> вернули на YouTube

    Клип-рекордсмен вернули на YouTube

    <nobr>Клип-рекордсмен</nobr> вернули на YouTube
  • Фото: youtube.com

    • Клип на популярную песню Despacito снова доступен на видеохостинге YouTube.

    Клип на популярную песню Луиса Фонси и Дэдди Янки Despacito, который сегодня был удален хакерами с сайта, снова доступен на YouTube. Рекордное количество просмотров — 5 миллиардов 18 миллионов — сохранилось и продолжает расти.

    Напомним, ответственность за взлом канала, на котором была размещена песня, взяли на себя хакеры под псевдонимами Prosox и Kuroi’sh. Сообщалось, что незадолго до удаления по адресу клипа был опубликован ролик, на котором вооруженные люди в масках требовали «освободить Палестину». Хакеры также отредактировали описания к видео других музыкантов, среди которых Селена Гомес, Шакира, Тейлор Свифт и Дрейк.

    Один из взломщиков в своем Twitter сообщил, что удалил клип ради шутки и попросил не судить его строго, добавив, что он «любит YouTube».

    В самом YouTube этот инцидент не прокомментировали.

    Напомним, в начале апреля клип на песню Despacito установил абсолютный рекорд YouТube, набрав 5 миллиардов просмотров. С момента публикации видео дважды становилось рекордсменом YouTube — в августе ролик набрал три миллиарда просмотров, а в декабре перешагнул четырехмиллиардный рубеж. На 5 апреля клип был единственным достигшим порога в 5 млрд просмотров.

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