Клип-рекордсмен вернули на YouTube

Клип на популярную песню Despacito снова доступен на видеохостинге YouTube.
Клип на популярную песню Луиса Фонси и Дэдди Янки Despacito, который сегодня был удален хакерами с сайта, снова доступен на YouTube. Рекордное количество просмотров — 5 миллиардов 18 миллионов — сохранилось и продолжает расти.
Напомним, ответственность за взлом канала, на котором была размещена песня, взяли на себя хакеры под псевдонимами Prosox и Kuroi’sh. Сообщалось, что незадолго до удаления по адресу клипа был опубликован ролик, на котором вооруженные люди в масках требовали «освободить Палестину». Хакеры также отредактировали описания к видео других музыкантов, среди которых Селена Гомес, Шакира, Тейлор Свифт и Дрейк.
Один из взломщиков в своем Twitter сообщил, что удалил клип ради шутки и попросил не судить его строго, добавив, что он «любит YouTube».
В самом YouTube этот инцидент не прокомментировали.
Напомним, в начале апреля клип на песню Despacito установил абсолютный рекорд YouТube, набрав 5 миллиардов просмотров. С момента публикации видео дважды становилось рекордсменом YouTube — в августе ролик набрал три миллиарда просмотров, а в декабре перешагнул четырехмиллиардный рубеж. На 5 апреля клип был единственным достигшим порога в 5 млрд просмотров.
Напомним, ответственность за взлом канала, на котором была размещена песня, взяли на себя хакеры под псевдонимами Prosox и Kuroi’sh. Сообщалось, что незадолго до удаления по адресу клипа был опубликован ролик, на котором вооруженные люди в масках требовали «освободить Палестину». Хакеры также отредактировали описания к видео других музыкантов, среди которых Селена Гомес, Шакира, Тейлор Свифт и Дрейк.
Один из взломщиков в своем Twitter сообщил, что удалил клип ради шутки и попросил не судить его строго, добавив, что он «любит YouTube».
В самом YouTube этот инцидент не прокомментировали.
Напомним, в начале апреля клип на песню Despacito установил абсолютный рекорд YouТube, набрав 5 миллиардов просмотров. С момента публикации видео дважды становилось рекордсменом YouTube — в августе ролик набрал три миллиарда просмотров, а в декабре перешагнул четырехмиллиардный рубеж. На 5 апреля клип был единственным достигшим порога в 5 млрд просмотров.
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