Клип на песню Despacito побил рекорд YouТube, набрав 5 млрд просмотров

Клип был опубликован на видеохостинге в январе 2017 года. С момента публикации видео дважды становилось рекордсменом YouTube — в августе ролик набрал три миллиарда просмотров, а в декабре перешагнул четырехмиллиардный рубеж. Сегодня этот клип остается единственным, достигшим пятимиллиардного порога.Второе место, по данным журнала Forbes , занимает видео на песню See you again Уиза Халифы и Чарли Пута, набравшее 3 млрд 489 млн просмотров. А замыкает тройку самых просматриваемых клип Эда Ширана Shape of you с 3 млрд 413 млн просмотров.