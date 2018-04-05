Морские дьяволы. Северные рубежи <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Морские дьяволы. Северные рубежи 16+
7 апреля, 13:15
Схождение Благодатного огня
    •  

    Клип на песню Despacito побил рекорд YouТube, набрав 5 млрд просмотров

    комментировать
    • Фото: youtube.com
    Клип на песню Despacito побил рекорд YouТube, набрав 5 млрд просмотров

    Клип на песню Despacito побил рекорд YouТube, набрав 5 млрд просмотров

    Клип на песню Despacito побил рекорд YouТube, набрав 5 млрд просмотров
  • Фото: youtube.com

    • Клип пуэрториканских исполнителей Луиса Фонси и Дэдди Янки на песню Despacito установил абсолютный рекорд YouТube, набрав 5 миллиардов просмотров.

    Клип был опубликован на видеохостинге в январе 2017 года. С момента публикации видео дважды становилось рекордсменом YouTube — в августе ролик набрал три миллиарда просмотров, а в декабре перешагнул четырехмиллиардный рубеж. Сегодня этот клип остается единственным, достигшим пятимиллиардного порога.

    Второе место, по данным журнала Forbes, занимает видео на песню See you again Уиза Халифы и Чарли Пута, набравшее 3 млрд 489 млн просмотров. А замыкает тройку самых просматриваемых клип Эда Ширана Shape of you с 3 млрд 413 млн просмотров.


    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru