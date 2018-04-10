В Москве объявлено штормовое предупреждение

Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды в столичном регионе во вторник.
Синоптики объявили штормовое предупреждение в столичном регионе во второй половине дня во вторник. Как сообщили «Интерфаксу» в столичном метеобюро, с 14:00 до 21:00 в Москве и Подмосковье ожидается сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду.
Гидрометцентр в свою очередь повысил уровень погодной опасности в столичном регионе до «желтого». Усиление ветра, дожди и первые весенние грозы ожидаются также в Рязанской, Владимирской, Ивановской, Тамбовской, Липецкой, Воронежской, Белгородской, Курской и Брянской областях. Ухудшением погоды эти регионы обязаны холодному атмосферному фронту, который придет со стороны Северной Атлантики.
Гидрометцентр в свою очередь повысил уровень погодной опасности в столичном регионе до «желтого». Усиление ветра, дожди и первые весенние грозы ожидаются также в Рязанской, Владимирской, Ивановской, Тамбовской, Липецкой, Воронежской, Белгородской, Курской и Брянской областях. Ухудшением погоды эти регионы обязаны холодному атмосферному фронту, который придет со стороны Северной Атлантики.
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