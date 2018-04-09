Резкое похолодание придет в Москву в ночь на среду

В ночь на среду жителей столицы ожидает резкое похолодание. Температура опустится до 0 градусов.
По данным синоптиков, поздним вечером во вторник на Москву надвинется холодный фронт, пройдут кратковременные дожди, а ночью резко понизится температура — столбики термометра покажут от 0 до плюс 5 градусов. Днем в среду в Москве будет плюс 7–9 градусов, по области — 6–11 градусов тепла. С четверга в столице вновь будет тепло и солнечно.
Между тем, как сообщает агентство «Москва» со ссылкой на центр погоды «Фобос», вторник обещает стать самым теплым днем с начала года. Погода в столице будет солнечная и сухая, а температура поднимется до плюс 17–20 градусов. По области — 15–20 градусов выше нуля.
В столичном метеобюро отмечают, что благодаря теплой погоде, снежный покров в Москве к утру понедельника полностью растаял. Снег остался только там, где скопились сугробы при уборке зимой.
Между тем, как сообщает агентство «Москва» со ссылкой на центр погоды «Фобос», вторник обещает стать самым теплым днем с начала года. Погода в столице будет солнечная и сухая, а температура поднимется до плюс 17–20 градусов. По области — 15–20 градусов выше нуля.
В столичном метеобюро отмечают, что благодаря теплой погоде, снежный покров в Москве к утру понедельника полностью растаял. Снег остался только там, где скопились сугробы при уборке зимой.
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