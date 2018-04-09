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    Резкое похолодание придет в Москву в ночь на среду

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Максим Блинов
    Резкое похолодание придет в Москву в ночь на среду

    Резкое похолодание придет в Москву в ночь на среду

    Резкое похолодание придет в Москву в ночь на среду
  • Фото: РИА Новости © 2018, Максим Блинов

    • В ночь на среду жителей столицы ожидает резкое похолодание. Температура опустится до 0 градусов.

    По данным синоптиков, поздним вечером во вторник на Москву надвинется холодный фронт, пройдут кратковременные дожди, а ночью резко понизится температура — столбики термометра покажут от 0 до плюс 5 градусов. Днем в среду в Москве будет плюс 7–9 градусов, по области — 6–11 градусов тепла. С четверга в столице вновь будет тепло и солнечно.

    Между тем, как сообщает агентство «Москва» со ссылкой на центр погоды «Фобос», вторник обещает стать самым теплым днем с начала года. Погода в столице будет солнечная и сухая, а температура поднимется до плюс 17–20 градусов. По области — 15–20 градусов выше нуля.

    В столичном метеобюро отмечают, что благодаря теплой погоде, снежный покров в Москве к утру понедельника полностью растаял. Снег остался только там, где скопились сугробы при уборке зимой.

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