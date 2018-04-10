Следователи на Ямале допросят школьницу, избившую сверстницу перед всем классом

Следователи вызвали на разговор
15-летнюю школьницу из города Лабытнанги, которая жестоко избила сверстницу. В СК предстоит явиться не только ей, но и свидетелям, которые вместо того, чтобы разнять девочек, снимали происходившее на камеру.
На шокирующих кадрах восьмиклассница Милана крепко держит свою жертву за волосы и бьет ее руками и ногами. Обессиленная Алёна сидит на снегу и плачет, даже не пытаясь ответить обидчице. Удары сопровождаются бранью. Судя по репликам, у девочек давний конфликт.
На этом видео равно потрясают и жестокость Миланы, и равнодушие окружающих. За происходившим наблюдает целый класс. Дело, по всей видимости, происходит через дорогу от школы. Подростки снимают издевательства на телефоны, смеются и даже подзадоривают нападавшую. Лишь одна девочка предприняла робкую попытку успокоить агрессивную школьницу.
Милана остановилась в какой-то момент сама. Пострадавшая девочка нашла в себе силы подняться и убежать. Родители были в шоке, когда увидели, в каком она состоянии. Мать написала заявление в полицию и отвезла Алёну в больницу. Девочке рекомендовано в ближайшие недели соблюдать постельный режим.
Конечно, школе такой скандал ни к чему, поэтому в заведении, где учатся и жертва и ее обидчица, сейчас пытаются оградить подростков от излишнего внимания и даже оправдать.
Светлана Демчук, директор школы: «Дети в разговоре осознают, что это очень плохой поступок. Они сами понимают, что надо было все рассказать взрослым. Дети не такие равнодушные. Они понимают всю ситуацию. Но случилось то, что случилось. Сначала сработало любопытство, и потом такой плохой конец».
Сама Милана, если почитать ее комментарии в соцсетях, похоже, не раскаивается. Либо ведет себя сдержанно, чтобы не ухудшить положение. Ее семья теперь точно будет на контроле у полицейских. Друзья Миланы в тех же соцсетях пишут, что девочку воспитывает только мать, которая не всегда справляется с подростком. В этом ли дело, должны сказать психологи.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Марии Семёновой.
На этом видео равно потрясают и жестокость Миланы, и равнодушие окружающих. За происходившим наблюдает целый класс. Дело, по всей видимости, происходит через дорогу от школы. Подростки снимают издевательства на телефоны, смеются и даже подзадоривают нападавшую. Лишь одна девочка предприняла робкую попытку успокоить агрессивную школьницу.
Милана остановилась в какой-то момент сама. Пострадавшая девочка нашла в себе силы подняться и убежать. Родители были в шоке, когда увидели, в каком она состоянии. Мать написала заявление в полицию и отвезла Алёну в больницу. Девочке рекомендовано в ближайшие недели соблюдать постельный режим.
Конечно, школе такой скандал ни к чему, поэтому в заведении, где учатся и жертва и ее обидчица, сейчас пытаются оградить подростков от излишнего внимания и даже оправдать.
Светлана Демчук, директор школы: «Дети в разговоре осознают, что это очень плохой поступок. Они сами понимают, что надо было все рассказать взрослым. Дети не такие равнодушные. Они понимают всю ситуацию. Но случилось то, что случилось. Сначала сработало любопытство, и потом такой плохой конец».
Сама Милана, если почитать ее комментарии в соцсетях, похоже, не раскаивается. Либо ведет себя сдержанно, чтобы не ухудшить положение. Ее семья теперь точно будет на контроле у полицейских. Друзья Миланы в тех же соцсетях пишут, что девочку воспитывает только мать, которая не всегда справляется с подростком. В этом ли дело, должны сказать психологи.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Марии Семёновой.
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