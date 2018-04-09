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    На Ямале школьница избила ногами сверстницу на глазах у одноклассников

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    На Ямале школьница избила ногами сверстницу на глазах у одноклассников

    На Ямале школьница избила ногами сверстницу на глазах у одноклассников

    Сыщики выясняют обстоятельства драки между школьницами в городе Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ).

    Об инциденте стало известно после появления в соцсетях видеоролика, на котором школьница жестоко избивает стоящую на коленях сверстницу и таскает ее за волосы. При этом окружившие дерущихся подростки не только не пытаются остановить злоумышленницу или помочь пострадавшей девочке, но смеются и снимают происходящее на телефон.

    По данному факту сейчас проводится проверка. Уже установлены все участники происшествия, сообщили в управлении СК по ЯНАО.

    По данным местных СМИ, пострадавшая школьница прошла судебно-медицинское освидетельствование. Сейчас она находится на амбулаторном лечении.

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