На Ямале школьница избила ногами сверстницу на глазах у одноклассников

Сыщики выясняют обстоятельства драки между школьницами в городе Лабытнанги
(Ямало-Ненецкий автономный округ).
Об инциденте стало известно после появления в соцсетях видеоролика, на котором школьница жестоко избивает стоящую на коленях сверстницу и таскает ее за волосы. При этом окружившие дерущихся подростки не только не пытаются остановить злоумышленницу или помочь пострадавшей девочке, но смеются и снимают происходящее на телефон.
По данному факту сейчас проводится проверка. Уже установлены все участники происшествия, сообщили в управлении СК по ЯНАО.
По данным местных СМИ, пострадавшая школьница прошла судебно-медицинское освидетельствование. Сейчас она находится на амбулаторном лечении.
По данному факту сейчас проводится проверка. Уже установлены все участники происшествия, сообщили в управлении СК по ЯНАО.
По данным местных СМИ, пострадавшая школьница прошла судебно-медицинское освидетельствование. Сейчас она находится на амбулаторном лечении.
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