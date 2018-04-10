«Были дни и похуже»: банкир Тиньков рассказал о крепких нервах российского бизнеса

События на биржах затронули не только фигурантов санкционного списка. Сегодня весь деловой мир снова непрерывно следит за торговыми площадками и рублем. Курсы доллара и евро, которые после накануне прибавляли по несколько рублей и сегодня продолжили свое восхождение.
Банкир Олег Тиньков говорит, что инвесторов подвели нервы, но фундаментально все хорошо и вообще для нашей страны это бизнес, как обычно.
Олег Тиньков, председатель правления банка «Тинькофф»: «У нас у российского бизнеса крепкие нервы, чувствуем себя нормально. Вчера я потерял 250 миллионов долларов за день. Были дни и похуже, помню, миллиард в день терял, поэтому это очень позитивный на самом деле день».
Казалось, что все главное случилось вчера, основная фаза роста прошла, сегодня валюты начнут отыгрывать. Но доллар и евро направление не поменяли и продолжили идти вверх.
Олег Тиньков, председатель правления банка «Тинькофф»: «У нас у российского бизнеса крепкие нервы, чувствуем себя нормально. Вчера я потерял 250 миллионов долларов за день. Были дни и похуже, помню, миллиард в день терял, поэтому это очень позитивный на самом деле день».
Казалось, что все главное случилось вчера, основная фаза роста прошла, сегодня валюты начнут отыгрывать. Но доллар и евро направление не поменяли и продолжили идти вверх.
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