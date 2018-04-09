Путин наградил учительницу, спасшую детей при резне в пермской школе

Владимир Путин подписал указ о награждении ряда россиян и иностранных граждан.
Медаль «За отвагу» присвоена учительнице пермской школы Наталье Шагулиной. Она пострадала во время ЧП в школе №127, когда десятиклассник и бывший ученик ворвались в класс и напали на детей. Учительница смогла оттолкнуть нападавшего и спасти нескольких школьников, получив при этом 17 ножевых ранений.
Медали «За отвагу» посмертно удостоен внештатный корреспондент RT Халед Гассан Аль-Хатыб. Гражданин Сирии погиб в июле 2017 года при обстреле в провинции Хомс. Награждены и его товарищи — оператор Муутаза Сулейман Якуб и водитель Мухаммад Сулейман Хамхам.
Также в указе Путина, текст которого опубликован на официальном портале правовой информации, говорится о награждении Орденом Дружбы американского генерала и экс-главы NASA Чарльза Болдена. Его отметили «за большой вклад в развитие сотрудничества в области космонавтики» между РФ и США.
Среди других награжденных — Вячеслав Фетисов. Знаменитый хоккеист стал кавалером ордена «За заслуги перед отечеством» II степени.
Медали «За отвагу» посмертно удостоен внештатный корреспондент RT Халед Гассан Аль-Хатыб. Гражданин Сирии погиб в июле 2017 года при обстреле в провинции Хомс. Награждены и его товарищи — оператор Муутаза Сулейман Якуб и водитель Мухаммад Сулейман Хамхам.
Также в указе Путина, текст которого опубликован на официальном портале правовой информации, говорится о награждении Орденом Дружбы американского генерала и экс-главы NASA Чарльза Болдена. Его отметили «за большой вклад в развитие сотрудничества в области космонавтики» между РФ и США.
Среди других награжденных — Вячеслав Фетисов. Знаменитый хоккеист стал кавалером ордена «За заслуги перед отечеством» II степени.
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