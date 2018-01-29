Пострадавшая при резне в пермской школе учительница выступила с заявлением

Учительница Наталья Шагулина, получившая ранения во время нападении на школьников в Перми, рассказала о своем состоянии.
Учительница поблагодарила врачей и сообщила, что постепенно идет на поправку.
Наталья Шагулина: «Выражаю большую благодарность всем за внимание к моему здоровью, за ваши письма и звонки. Особенно хочу поблагодарить врачей больницы, благодаря их вниманию, профессионализму я иду на поправку».
Также в своем официальном заявлении, которое опубликовал пермский Минздрав, педагог отмечает, что не собирается давать интервью и «хочет оставить ситуацию в прошлом».
Наталья Шагулина: «Я прошу уважать мое желание не встречаться с журналистами и не давать интервью о ситуации, которую я бы хотела оставить в прошлом. Также прошу не обращаться с подобными предложениями к моим родным и близким. Благодарю за уважение ко мне и моей семье».
Напомним, поножовщина в пермской школе №127 произошла утром 15 января. Десятиклассник и бывший ученик школы с нунчаками и ножом ворвались в класс и напали на детей. В результате пострадали 15 человек, в том числе четвероклассники и учительница.
Отметим, что во время нападения Наталья Шагулина смогла оттолкнуть нападавшего и спасти нескольких школьников. При этом сама учительница пострадала сильнее всех — она получила 17 ножевых ранений. Наталью Шагулину представили к медали «За отвагу».
Наталья Шагулина: «Выражаю большую благодарность всем за внимание к моему здоровью, за ваши письма и звонки. Особенно хочу поблагодарить врачей больницы, благодаря их вниманию, профессионализму я иду на поправку».
Также в своем официальном заявлении, которое опубликовал пермский Минздрав, педагог отмечает, что не собирается давать интервью и «хочет оставить ситуацию в прошлом».
Наталья Шагулина: «Я прошу уважать мое желание не встречаться с журналистами и не давать интервью о ситуации, которую я бы хотела оставить в прошлом. Также прошу не обращаться с подобными предложениями к моим родным и близким. Благодарю за уважение ко мне и моей семье».
Напомним, поножовщина в пермской школе №127 произошла утром 15 января. Десятиклассник и бывший ученик школы с нунчаками и ножом ворвались в класс и напали на детей. В результате пострадали 15 человек, в том числе четвероклассники и учительница.
Отметим, что во время нападения Наталья Шагулина смогла оттолкнуть нападавшего и спасти нескольких школьников. При этом сама учительница пострадала сильнее всех — она получила 17 ножевых ранений. Наталью Шагулину представили к медали «За отвагу».
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