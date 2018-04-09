Родственница Скрипалей назвала США самой опасной страной для переезда их семьи

Виктория Скрипаль заявила, что опасается за своих родных в случае их переезда в США.
В комментарии «Интерфаксу» родственница экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля назвала Америку самым небезопасным местом для их семьи.
Виктория Скрипаль: «Я не могу сказать, будет ли для них безопасно в России или безопасно оставаться им там (в Великобритании), но самое небезопасное место — это Америка. Вот куда-куда, но в Америку Сергей Викторович никогда не хотел, потому что он всегда был их идеологическим противником. Вся семья никогда не хотела жить в Америке».
Ранее появилась информация о том, что представители британской разведки MI6 провели переговоры с коллегами из ЦРУ о переселении Скрипалей. Предпочтительной страной для их переезда были названы США.
В посольстве России в Великобритании тогда отметили, что спецслужбы хотят «спрятать концы в воду». «Две жертвы, изолированные от общественности и даже от их семьи, улики — от домашних животных до целых домов — уничтожены, реакция средств массовой информации Великобритании под контролем правительства. Если вы не имеете никакого отношения к преступлению, зачем прятать концы в воду», — подчеркивали в генконсульстве.
В Генпрокуратуре РФ сегодня заявили, что Великобритания не заинтересована в сотрудничестве с Россией в рамках расследования дела Скрипалей. Кроме того, в ведомстве заявили, что антироссийская кампания в связи с делом Скрипалей раскручивается по сценарию, аналогичному тем, что были использованы в случаях с гибелью Александра Литвиненко и Бориса Березовского.
Виктория Скрипаль: «Я не могу сказать, будет ли для них безопасно в России или безопасно оставаться им там (в Великобритании), но самое небезопасное место — это Америка. Вот куда-куда, но в Америку Сергей Викторович никогда не хотел, потому что он всегда был их идеологическим противником. Вся семья никогда не хотела жить в Америке».
Ранее появилась информация о том, что представители британской разведки MI6 провели переговоры с коллегами из ЦРУ о переселении Скрипалей. Предпочтительной страной для их переезда были названы США.
В посольстве России в Великобритании тогда отметили, что спецслужбы хотят «спрятать концы в воду». «Две жертвы, изолированные от общественности и даже от их семьи, улики — от домашних животных до целых домов — уничтожены, реакция средств массовой информации Великобритании под контролем правительства. Если вы не имеете никакого отношения к преступлению, зачем прятать концы в воду», — подчеркивали в генконсульстве.
В Генпрокуратуре РФ сегодня заявили, что Великобритания не заинтересована в сотрудничестве с Россией в рамках расследования дела Скрипалей. Кроме того, в ведомстве заявили, что антироссийская кампания в связи с делом Скрипалей раскручивается по сценарию, аналогичному тем, что были использованы в случаях с гибелью Александра Литвиненко и Бориса Березовского.
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