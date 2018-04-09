Избившей младенца в новосибирской больнице медсестре грозит уголовное наказание

После появления в Сети видео, на котором медсестра бросает младенца на кушетку, новосибирские следователи возбудили уголовное дело. По словам автора ролика, возмутительную сцену наблюдали в палате так называемых отказников.
Инцидент в новосибирской больнице удалось предать огласке благодаря публикации в соцсетях видео, на котором медицинский работник несколько раз резко бросает младенца на кушетку и бьет его. Невольным свидетелем грубого отношения с маленьким пациентом стала Татьяна Бояршинова, маленький ребенок которой также лечится в этой больнице. Она вспоминает: хоть и растерялась от увиденного, но успела включить камеру мобильного. Дать показания она пока не может: из отделения временно никого не выпускают.
Татьяна Бояршинова: «Некоторые мамочки, когда увидели это видео, заплакали. Честно, когда я это увидела, у меня были мурашки по коже. Я не знала, что мне делать. Был шок просто».
По словам Татьяны, такие воспитательные меры были лишними: девочка не плакала, вела себя спокойно и просто не могла чем-то помешать разбушевавшейся медсестре. Татьяна утверждает, что неприятную сцену она увидела в палате так называемых отказников — детей, которых матери бросили в роддоме. В самом лечебном учреждении уверяют: жизни и здоровью девочки теперь ничто и никто не угрожает.
Владимир Протопопов, главный врач детской городской клинической больницы №4 имени Гераськова: «С этой информацией сейчас работает СК, проводится доследственная проверка, выясняется подлинность видео, опрашиваются сотрудники нашего учреждения».
В региональном министерстве здравоохранения по данному факту также начали служебную проверку.
Андрей Лиханов, замминистра здравоохранения Новосибирской области: «Мы должны разобраться и понять. Если эти факты подтвердятся, то я могу сказать, и медицинский работник, и руководитель медицинской организации понесут наказание».
В этом случае фигурантам дела грозит не только увольнение, но и уголовное наказание. Сыщикам предстоит установить все обстоятельства произошедшего и выяснить, действительно ли действия медсестры могли быть опасны для ребенка. В ближайшее время будет проведена судебно-медицинская экспертиза.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Виктории Юдиной.
Татьяна Бояршинова: «Некоторые мамочки, когда увидели это видео, заплакали. Честно, когда я это увидела, у меня были мурашки по коже. Я не знала, что мне делать. Был шок просто».
По словам Татьяны, такие воспитательные меры были лишними: девочка не плакала, вела себя спокойно и просто не могла чем-то помешать разбушевавшейся медсестре. Татьяна утверждает, что неприятную сцену она увидела в палате так называемых отказников — детей, которых матери бросили в роддоме. В самом лечебном учреждении уверяют: жизни и здоровью девочки теперь ничто и никто не угрожает.
Владимир Протопопов, главный врач детской городской клинической больницы №4 имени Гераськова: «С этой информацией сейчас работает СК, проводится доследственная проверка, выясняется подлинность видео, опрашиваются сотрудники нашего учреждения».
В региональном министерстве здравоохранения по данному факту также начали служебную проверку.
Андрей Лиханов, замминистра здравоохранения Новосибирской области: «Мы должны разобраться и понять. Если эти факты подтвердятся, то я могу сказать, и медицинский работник, и руководитель медицинской организации понесут наказание».
В этом случае фигурантам дела грозит не только увольнение, но и уголовное наказание. Сыщикам предстоит установить все обстоятельства произошедшего и выяснить, действительно ли действия медсестры могли быть опасны для ребенка. В ближайшее время будет проведена судебно-медицинская экспертиза.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Виктории Юдиной.
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