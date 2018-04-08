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    СК проверяет видео, на котором медсестра швыряет ребенка в новосибирской больнице. Новосибирск, дети и подростки, издевательства, медицина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСК проверяет видео, на котором медсестра швыряет ребенка в новосибирской больнице

    СК проверяет видео, на котором медсестра швыряет ребенка в новосибирской больнице

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    • Фото: vk.com
    СК проверяет видео, на котором медсестра швыряет ребенка в новосибирской больнице

    СК проверяет видео, на котором медсестра швыряет ребенка в новосибирской больнице

    СК проверяет видео, на котором медсестра швыряет ребенка в новосибирской больнице
    • Фото: vk.com

      • В Сети появилось видео, на котором медсестра швыряет маленького ребенка во время процедуры. Записью заинтересовался Следственный комитет.

      Жительница Новосибирска сделала запись в горбольнице №4. Автор ролика рассказала, что инцидент произошел вечером 6 апреля.

      Медсестра или врач, присматривавшая за детьми, от которых отказались родители, делала ребенку ЭКГ. Однако во время процедуры она почему-то начала грубо швырять малыша.

      На кадрах видны только силуэты — видео было снято на расстоянии через полуприкрытую дверь. Очевидица также рассказала, что слышала шлепки и плач. Вероятно, ребенка били. Сообщается, что пострадавший ребенок — восьмимесячная девочка, у которой нет матери.

      Следователи СК заинтересовались появившейся информацией и видео. Была организована проверка, передает РИА Новости.

      СУ СК по Новосибирской области: «Следователями СКР по Новосибирской области организовано проведение проверки сведений, распространяемых в средствах массовой информации, о жестоком обращении медицинского работника с малышами-„отказниками“ в одной из больниц города Новосибирска».

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