СК проверяет видео, на котором медсестра швыряет ребенка в новосибирской больнице

В Сети появилось видео, на котором медсестра швыряет маленького ребенка во время процедуры. Записью заинтересовался Следственный комитет.
Жительница Новосибирска сделала запись в горбольнице №4. Автор ролика рассказала, что инцидент произошел вечером 6 апреля.
Медсестра или врач, присматривавшая за детьми, от которых отказались родители, делала ребенку ЭКГ. Однако во время процедуры она почему-то начала грубо швырять малыша.
На кадрах видны только силуэты — видео было снято на расстоянии через полуприкрытую дверь. Очевидица также рассказала, что слышала шлепки и плач. Вероятно, ребенка били. Сообщается, что пострадавший ребенок — восьмимесячная девочка, у которой нет матери.
Следователи СК заинтересовались появившейся информацией и видео. Была организована проверка, передает РИА Новости.
СУ СК по Новосибирской области: «Следователями СКР по Новосибирской области организовано проведение проверки сведений, распространяемых в средствах массовой информации, о жестоком обращении медицинского работника с малышами-„отказниками“ в одной из больниц города Новосибирска».
Медсестра или врач, присматривавшая за детьми, от которых отказались родители, делала ребенку ЭКГ. Однако во время процедуры она почему-то начала грубо швырять малыша.
На кадрах видны только силуэты — видео было снято на расстоянии через полуприкрытую дверь. Очевидица также рассказала, что слышала шлепки и плач. Вероятно, ребенка били. Сообщается, что пострадавший ребенок — восьмимесячная девочка, у которой нет матери.
Следователи СК заинтересовались появившейся информацией и видео. Была организована проверка, передает РИА Новости.
СУ СК по Новосибирской области: «Следователями СКР по Новосибирской области организовано проведение проверки сведений, распространяемых в средствах массовой информации, о жестоком обращении медицинского работника с малышами-„отказниками“ в одной из больниц города Новосибирска».
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