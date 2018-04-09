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    Евро и доллар обновили годовые максимумы

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    • Фото: Reuters © 2018, Dado Ruvic
    Евро и доллар обновили годовые максимумы

    Евро и доллар обновили годовые максимумы

    Евро и доллар обновили годовые максимумы
  • Фото: Reuters © 2018, Dado Ruvic

    • Рубль упал в цене после публикации нового антироссийского санкционного списка.

    После решения Вашингтона курс доллара обновил максимум 2018 года. Американская валюта подорожала на 82 копейки и теперь стоит 58 рублей 79 копеек. Так дорого доллар не стоил с декабря.

    Поднимается в цене и евро. По отношению к закрытию предыдущих торгов европеец вырос на 70 копеек — до 72 рублей 8 копеек. Это максимум с 3 августа 2017 года.

    Напомним, в пятницу, 6 апреля, Минфин США объявил о введении санкций против 24 россиян и связанных с ними компаний. В частности, в черный попали «Русал» и его владелец Олег Дерипаска, глава «Газпрома» Алексей Миллер, руководитель ВТБ Андрей Костин и другие российские бизнесмены.

    смотретьНовые санкции США грозят «Русалу» техническим дефолтом
    Новые санкции США грозят «Русалу» техническим дефолтом
    После этого в «Русале» сообщили о возможном техническом дефолте по ряду кредитов из-за санкций. В результате на открытии торгов акции крупнейшего в мире производителя алюминия обвалились почти 47%.

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