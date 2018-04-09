Евро и доллар обновили годовые максимумы

Рубль упал в цене после публикации нового антироссийского санкционного списка.
После решения Вашингтона курс доллара обновил максимум 2018 года. Американская валюта подорожала на 82 копейки и теперь стоит 58 рублей 79 копеек. Так дорого доллар не стоил с декабря.
Поднимается в цене и евро. По отношению к закрытию предыдущих торгов европеец вырос на 70 копеек — до 72 рублей 8 копеек. Это максимум с 3 августа 2017 года.
Напомним, в пятницу, 6 апреля, Минфин США объявил о введении санкций против 24 россиян и связанных с ними компаний. В частности, в черный попали «Русал» и его владелец Олег Дерипаска, глава «Газпрома» Алексей Миллер, руководитель ВТБ Андрей Костин и другие российские бизнесмены.
После этого в «Русале» сообщили о возможном техническом дефолте по ряду кредитов из-за санкций. В результате на открытии торгов акции крупнейшего в мире производителя алюминия обвалились почти 47%.
Поднимается в цене и евро. По отношению к закрытию предыдущих торгов европеец вырос на 70 копеек — до 72 рублей 8 копеек. Это максимум с 3 августа 2017 года.
Напомним, в пятницу, 6 апреля, Минфин США объявил о введении санкций против 24 россиян и связанных с ними компаний. В частности, в черный попали «Русал» и его владелец Олег Дерипаска, глава «Газпрома» Алексей Миллер, руководитель ВТБ Андрей Костин и другие российские бизнесмены.
После этого в «Русале» сообщили о возможном техническом дефолте по ряду кредитов из-за санкций. В результате на открытии торгов акции крупнейшего в мире производителя алюминия обвалились почти 47%.
Комментарии