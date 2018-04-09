«Ни в какую отставку не собираюсь»: Илюмжинов ответил на требование ФИДЕ

Президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов прокомментировал требование Международной шахматной федерации о его отставке.
Илюмжинов заявил, что не только не собирается покидать занимаемую должность, несмотря на призыв президентского совета ФИДЕ, но намерен вновь баллотироваться на этот пост, передает «Интерфакс».
Кирсан Илюмжинов, президент ФИДЕ: «Решение президентского совета ФИДЕ является абсолютно политическим и не имеющим никакого отношения к шахматам. Призыв ко мне с требованием уйти в отставку основывается на безосновательных санкциях, введенных против меня Минфином США в 2015 году. Ни в какую отставку я не собираюсь. Более того, в сентябре этого года я буду вновь баллотироваться на пост президента ФИДЕ».
Президентский совет ФИДЕ накануне потребовал от Илюмжинова уйти в отставку в связи с тем, что он находится под санкциями американского Минфина. 14 членов президентского совета проголосовали за эту резолюцию и всего один выступил против.
Кирсан Илюмжинов, президент ФИДЕ: «Решение президентского совета ФИДЕ является абсолютно политическим и не имеющим никакого отношения к шахматам. Призыв ко мне с требованием уйти в отставку основывается на безосновательных санкциях, введенных против меня Минфином США в 2015 году. Ни в какую отставку я не собираюсь. Более того, в сентябре этого года я буду вновь баллотироваться на пост президента ФИДЕ».
Президентский совет ФИДЕ накануне потребовал от Илюмжинова уйти в отставку в связи с тем, что он находится под санкциями американского Минфина. 14 членов президентского совета проголосовали за эту резолюцию и всего один выступил против.
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