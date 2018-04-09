Президентский совет ФИДЕ требует немедленной отставки Кирсана Илюмжинова

В Международной шахматной федерации (ФИДЕ) заговорили о финансовых трудностях
из-за того, что ее президент Кирсан Илюмжинов находится под санкциями США. В связи с этим организация призвала Илюмжинова немедленно уйти в отставку.
Президентский совет ФИДЕ обратился к Илюмжинову с просьбой немедленно уйти в отставку в связи с тем, что он находится под санкциями американского Минфина. 14 членов президентского совета проголосовали за эту резолюцию, против — всего один.
Ранее в ФИДЕ заявляли, что швейцарский банк UBS намерен закрыть счета федерации из-за санкций США в отношении Илюмжинова. Его в конце 2015 года Минфин США включил в санкционный список, после чего Илюмжинов временно передал юридические, финансовые и деловые полномочия, касающиеся деятельности ФИДЕ, своему заместителю Георгиосу Макропулосу.
В конце марта 2017 года на официальном сайте FIDE появилась информация об отставке Илюмжинова. Сообщалось, что он якобы объявил о своем уходе на заседании совета организации, однако глава FIDE эту информацию опроверг и сообщил о готовности и в дальнейшем исполнять функции президента организации.
Илюмжинов объявил о возврате своих полномочий в организации 6 апреля 2017 года, но на внеочередном заседании президентского совета ФИДЕ отозвал свое заявление. В октябре исполком ФИДЕ единогласно утвердил полную передачу полномочий главы организации Макропулосу.
Ранее в ФИДЕ заявляли, что швейцарский банк UBS намерен закрыть счета федерации из-за санкций США в отношении Илюмжинова. Его в конце 2015 года Минфин США включил в санкционный список, после чего Илюмжинов временно передал юридические, финансовые и деловые полномочия, касающиеся деятельности ФИДЕ, своему заместителю Георгиосу Макропулосу.
В конце марта 2017 года на официальном сайте FIDE появилась информация об отставке Илюмжинова. Сообщалось, что он якобы объявил о своем уходе на заседании совета организации, однако глава FIDE эту информацию опроверг и сообщил о готовности и в дальнейшем исполнять функции президента организации.
Илюмжинов объявил о возврате своих полномочий в организации 6 апреля 2017 года, но на внеочередном заседании президентского совета ФИДЕ отозвал свое заявление. В октябре исполком ФИДЕ единогласно утвердил полную передачу полномочий главы организации Макропулосу.
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