Глава ФИДЕ Илюмжинов заявил о заговоре против него

Президент Международной федерации шахмат (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов резко опроверг сообщения о своей отставке с поста главы организации.
Илюмжинов подчеркнул, что не подписывал никаких бумаг, а сообщение об отставке, появившееся сегодня на сайте ФИДЕ, является частью одной большой попытки сместить его с занимаемой должности.
Кирсан Илюмжинов, президент ФИДЕ: «Сегодняшнюю публикацию я оцениваю как психологическое давление на меня. На мой взгляд, это свидетельствует о заговоре против меня. Они хотят вынудить меня написать заявление».
Также Илюмжинов сообщил, что на недавнем совете ФИДЕ в Афинах его в неофициальной обстановке просили написать заявление об отставке. Илюмжинов напомнил, что на выборах президента ФИДЕ в 2014 году он соперничал с Гарри Каспаровым, которого поддерживали США, и победил, получив 110 голосов. А после того, как Илюмжинов в 2015 году был включен в санкционный список США за предполагаемую поддержку Башара Асада, проголосовавшие против него на выборах страны «активизировались и стали устраивать постоянное давление и провокации», передает Газета.Ru.
Скандал в ФИДЕ уже прокомментировал Дмитрий Песков. Пресс-секретарь президента и председатель попечительского совета Российской шахматной федерации призвал сделать все, чтобы скандал не повлиял на предстоящий цикл первенства мира по шахматам, сообщает ТАСС.
Напомним, ранее сегодня на официальном сайте ФИДЕ появилась информация о том, что Кирсан Илюмжинов якобы объявил о своей отставке на состоявшемся в Афинах заседании совета организации. Отметим, что выборы главы ФИДЕ должные пройти в сентябре следующего года. Кирсан Илюмжинов возглавляет организацию с ноября 1995 года.
Кирсан Илюмжинов, президент ФИДЕ: «Сегодняшнюю публикацию я оцениваю как психологическое давление на меня. На мой взгляд, это свидетельствует о заговоре против меня. Они хотят вынудить меня написать заявление».
Также Илюмжинов сообщил, что на недавнем совете ФИДЕ в Афинах его в неофициальной обстановке просили написать заявление об отставке. Илюмжинов напомнил, что на выборах президента ФИДЕ в 2014 году он соперничал с Гарри Каспаровым, которого поддерживали США, и победил, получив 110 голосов. А после того, как Илюмжинов в 2015 году был включен в санкционный список США за предполагаемую поддержку Башара Асада, проголосовавшие против него на выборах страны «активизировались и стали устраивать постоянное давление и провокации», передает Газета.Ru.
Скандал в ФИДЕ уже прокомментировал Дмитрий Песков. Пресс-секретарь президента и председатель попечительского совета Российской шахматной федерации призвал сделать все, чтобы скандал не повлиял на предстоящий цикл первенства мира по шахматам, сообщает ТАСС.
Напомним, ранее сегодня на официальном сайте ФИДЕ появилась информация о том, что Кирсан Илюмжинов якобы объявил о своей отставке на состоявшемся в Афинах заседании совета организации. Отметим, что выборы главы ФИДЕ должные пройти в сентябре следующего года. Кирсан Илюмжинов возглавляет организацию с ноября 1995 года.
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