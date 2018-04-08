Четверо пострадали при пожаре в доме под Саратовом

Четыре человека пострадали в результате пожара в трехэтажном жилом доме в городе Энгельс Саратовской области. Об этом сообщили в областной службе спасения.
Служба спасения: «Есть информация о четырех пострадавших, среди них один ребенок. Всех в состоянии легкой и средней степени тяжести скорая доставила в больницу».
Эвакуированные из горящего здания жильцы до утра останутся в пункте временного размещения, организованном в ближайшей школе, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что пожар произошел в квартире на первом этаже дома в Энгельсе. Из здания эвакуировали 55 человек. Пожарные ликвидировали открытое горение, идет проливка.
Эвакуированные из горящего здания жильцы до утра останутся в пункте временного размещения, организованном в ближайшей школе, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что пожар произошел в квартире на первом этаже дома в Энгельсе. Из здания эвакуировали 55 человек. Пожарные ликвидировали открытое горение, идет проливка.
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