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    Более 50 человек эвакуировали из горящего дома под Саратовом

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    Более 50 человек эвакуировали из горящего дома под Саратовом

    Более 50 человек эвакуировали из горящего дома под Саратовом

    Пожар произошел в жилом доме в городе Энгельсе Саратовской области. Из горящего здания эвакуировали более 50 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

    Пресс-служба ГУ МЧС: «В воскресенье вечером произошло возгорание квартиры на 1 этаже в жилом трехэтажном четырехподъездном доме в г. Энгельсе. В результате из дома эвакуированы 55 жильцов, погибших в результате ЧП нет, информация о пострадавших уточняется».

    В данный момент пожарным удалось ликвидировать открытое горение. Продолжается пролив деревянных стен дома.

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