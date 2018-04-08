Более 50 человек эвакуировали из горящего дома под Саратовом

Пожар произошел в жилом доме в городе Энгельсе Саратовской области. Из горящего здания эвакуировали более 50 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Пресс-служба ГУ МЧС: «В воскресенье вечером произошло возгорание квартиры на 1 этаже в жилом трехэтажном четырехподъездном доме в г. Энгельсе. В результате из дома эвакуированы 55 жильцов, погибших в результате ЧП нет, информация о пострадавших уточняется».



В данный момент пожарным удалось ликвидировать открытое горение. Продолжается пролив деревянных стен дома.