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    ДТП со скорой на востоке Москвы попало на видео

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    ДТП со скорой на востоке Москвы попало на видео

    ДТП со скорой на востоке Москвы попало на видео

    ДТП со скорой на востоке Москвы попало на видео
    • Фото: mreporter.ru

      • Машина скорой помощи столкнулась с легковушкой на востоке Москвы. Момент ДТП зафиксировала камера видеонаблюдения.

      На кадрах с камеры наблюдения видно, как после столкновения скорая опрокидывается набок, а затем несколько раз переворачивается, пока ее несет по дороге. Легковушка после удара вылетела с проезжей части.

      ДТП произошло на пересечении улиц Перовская, Плеханова и Зелёного проспекта.

      По уточненным данным ГИБДД, в аварии пострадали четыре человека, сообщает ТАСС. Ранее поступала информация о троих пострадавших.

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