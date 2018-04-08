ДТП со скорой на востоке Москвы попало на видео

Машина скорой помощи столкнулась с легковушкой на востоке Москвы. Момент ДТП зафиксировала камера видеонаблюдения.
На кадрах с камеры наблюдения видно, как после столкновения скорая опрокидывается набок, а затем несколько раз переворачивается, пока ее несет по дороге. Легковушка после удара вылетела с проезжей части.
ДТП произошло на пересечении улиц Перовская, Плеханова и Зелёного проспекта.
По уточненным данным ГИБДД, в аварии пострадали четыре человека, сообщает ТАСС. Ранее поступала информация о троих пострадавших.
ДТП произошло на пересечении улиц Перовская, Плеханова и Зелёного проспекта.
По уточненным данным ГИБДД, в аварии пострадали четыре человека, сообщает ТАСС. Ранее поступала информация о троих пострадавших.
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