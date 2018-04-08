«Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
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«Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
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    Скорая перевернулась после столкновения с легковушкой в Москве: трое пострадавших

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    Скорая перевернулась после столкновения с легковушкой в Москве: трое пострадавших

    Скорая перевернулась после столкновения с легковушкой в Москве: трое пострадавших

    Скорая перевернулась после столкновения с легковушкой в Москве: трое пострадавших
  • Фото: mreporter.ru

    • Вечером в воскресенье на востоке Москвы произошла авария с участием машины скорой помощи.

    В 18:03 произошло ДТП на пересечении улиц Перовской, Плеханова и Зелёного проспекта. Скорая помощь столкнулась с легковым автомобилем, пострадали три человека, передает ТАСС.

    На место прибыли сотрудники ГИБДД и медики. По данным РИА Новости, после удара машина скорой помощи опрокинулась.

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