Немецкий пилот Ferrari Себастьян Феттель выиграл
Гран-при Бахрейна — второй этап чемпионата в классе «Формула-1».
Стартовав с первой позиции, немец лидировал на протяжении практически всей гонки и не упустил победу.
Зато его партнер по команде Кими Райкконен, стартовавший вторым, вообще не смог закончить гонку из-за инцидента на пит-стопе. Финн начал движение до того, как ему сменили заднее левое колесо, и наехал на ногу одному из механиков. Сотрудника команды госпитализировали.
Вторым в итоге финишировал другой финн — Вальттери Боттас из Mercedes, а третьим стал его партнер по команде Льюис Хэмилтон. Британец забрался на подиум, несмотря на штраф в пять позиций на старте.
Российский пилот Williams Сергей Сироткин завершил гонку на 17-м месте.
Зато его партнер по команде Кими Райкконен, стартовавший вторым, вообще не смог закончить гонку из-за инцидента на пит-стопе. Финн начал движение до того, как ему сменили заднее левое колесо, и наехал на ногу одному из механиков. Сотрудника команды госпитализировали.
Вторым в итоге финишировал другой финн — Вальттери Боттас из Mercedes, а третьим стал его партнер по команде Льюис Хэмилтон. Британец забрался на подиум, несмотря на штраф в пять позиций на старте.
Российский пилот Williams Сергей Сироткин завершил гонку на 17-м месте.
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