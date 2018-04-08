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    Феттель выиграл Гран-при Бахрейна, Сироткин — 17-й

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    • Фото: Reuters © 2018, Ahmed Jadallah
    Феттель выиграл <nobr>Гран-при</nobr> Бахрейна, Сироткин — <nobr>17-й</nobr>

    Феттель выиграл Гран-при Бахрейна, Сироткин — 17-й

    Феттель выиграл <nobr>Гран-при</nobr> Бахрейна, Сироткин — <nobr>17-й</nobr>
  • Фото: Reuters © 2018, Ahmed Jadallah

    • Немецкий пилот Ferrari Себастьян Феттель выиграл Гран-при Бахрейна — второй этап чемпионата в классе «Формула-1».

    Стартовав с первой позиции, немец лидировал на протяжении практически всей гонки и не упустил победу.

    Зато его партнер по команде Кими Райкконен, стартовавший вторым, вообще не смог закончить гонку из-за инцидента на пит-стопе. Финн начал движение до того, как ему сменили заднее левое колесо, и наехал на ногу одному из механиков. Сотрудника команды госпитализировали.

    Вторым в итоге финишировал другой финн — Вальттери Боттас из Mercedes, а третьим стал его партнер по команде Льюис Хэмилтон. Британец забрался на подиум, несмотря на штраф в пять позиций на старте.

    Российский пилот Williams Сергей Сироткин завершил гонку на 17-м месте.

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