Немецкий пилот Ferrari Себастьян Феттель выиграл квалификацию Гран-при Бахрейна — второго этапа чемпионата в классе «Формула-1» . Россиянин Сергей Сироткин показал 18-й результат.

В гонке Феттель будет стартовать с первого ряда вместе с партнером по Ferrari — финном Кими Райкконеном. Тройку лучших замкнул финн Вальттери Боттас из Mercedes.



Еще один пилот Mercedes и действующий чемпион Льюис Хэмилтон показал четвертый результат, но стартовать будет лишь девятым — британец оштрафован на пять позиций за смену коробки передач.



Российский пилот команды Williams Сергей Сироткин завершил соревнования по итогам первого сегмента квалификации, показав 18-й результат.