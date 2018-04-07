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    Феттель выиграл квалификацию Гран-при Бахрейна, Сироткин — 18-й

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    Феттель выиграл квалификацию Гран-при Бахрейна, Сироткин — 18-й

    Феттель выиграл квалификацию <nobr>Гран-при</nobr> Бахрейна, Сироткин — <nobr>18-й</nobr>

    Немецкий пилот Ferrari Себастьян Феттель выиграл квалификацию Гран-при Бахрейна — второго этапа чемпионата в классе «Формула-1». Россиянин Сергей Сироткин показал 18-й результат.

    В гонке Феттель будет стартовать с первого ряда вместе с партнером по Ferrari — финном Кими Райкконеном. Тройку лучших замкнул финн Вальттери Боттас из Mercedes.

    Еще один пилот Mercedes и действующий чемпион Льюис Хэмилтон показал четвертый результат, но стартовать будет лишь девятым — британец оштрафован на пять позиций за смену коробки передач.

    Российский пилот команды Williams Сергей Сироткин завершил соревнования по итогам первого сегмента квалификации, показав 18-й результат.

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