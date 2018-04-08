Маликов оставил жену и двухмесячного сына ради мальчишника в Греции

Народный артист Дмитрий Маликов хвалится, что его сын растет и развивается, как и положено его возрасту.
Певец и его супруга не стали скрывать, что воспользовались услугами суррогатной матери. Они долго шли к своей мечте и теперь наслаждаются родительскими буднями.
Супруга Елена признается, что над именем звездному наследнику пришлось потрудиться. Малыша долгое время величали просто сынулей. Родился Маликов-младший 24 января, в этот день почитают Михаила, Фёдора и Степана. Но вся семья проголосовала за Марка, именины которого отмечают в конце этого месяца.
Елена Маликова, супруга Дмитрия Маликова: «Это мужское, красивое, достаточно распространенное имя».
В настоящее время Маликов оставил семью и отправился на мальчишник в Грецию. Оказывается, раз в год певец уезжает в какую-нибудь экзотическую страну, где с друзьями отрывается на полную катушку. Елена Маликова отпускает мужа со спокойной душой и сцен ревности не устраивает, ведь народный артист давно зарекомендовал себя как образцовый отец семейства.
Супруга Елена признается, что над именем звездному наследнику пришлось потрудиться. Малыша долгое время величали просто сынулей. Родился Маликов-младший 24 января, в этот день почитают Михаила, Фёдора и Степана. Но вся семья проголосовала за Марка, именины которого отмечают в конце этого месяца.
Елена Маликова, супруга Дмитрия Маликова: «Это мужское, красивое, достаточно распространенное имя».
В настоящее время Маликов оставил семью и отправился на мальчишник в Грецию. Оказывается, раз в год певец уезжает в какую-нибудь экзотическую страну, где с друзьями отрывается на полную катушку. Елена Маликова отпускает мужа со спокойной душой и сцен ревности не устраивает, ведь народный артист давно зарекомендовал себя как образцовый отец семейства.
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