Настоятель <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Настоятель 16+
    •  
    Маликов оставил жену и двухмесячного сына ради мальчишника в Греции. артисты, дети и подростки, знаменитости, музыка и музыканты, семья, шоу-бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМаликов оставил жену и двухмесячного сына ради мальчишника в Греции

    Маликов оставил жену и двухмесячного сына ради мальчишника в Греции

    комментировать
    Маликов оставил жену и двухмесячного сына ради мальчишника в Греции

    Маликов оставил жену и двухмесячного сына ради мальчишника в Греции

    Маликов оставил жену и двухмесячного сына ради мальчишника в Греции

      Народный артист Дмитрий Маликов хвалится, что его сын растет и развивается, как и положено его возрасту.

      Певец и его супруга не стали скрывать, что воспользовались услугами суррогатной матери. Они долго шли к своей мечте и теперь наслаждаются родительскими буднями.

      Супруга Елена признается, что над именем звездному наследнику пришлось потрудиться. Малыша долгое время величали просто сынулей. Родился Маликов-младший 24 января, в этот день почитают Михаила, Фёдора и Степана. Но вся семья проголосовала за Марка, именины которого отмечают в конце этого месяца.

      Елена Маликова, супруга Дмитрия Маликова: «Это мужское, красивое, достаточно распространенное имя».

      В настоящее время Маликов оставил семью и отправился на мальчишник в Грецию. Оказывается, раз в год певец уезжает в какую-нибудь экзотическую страну, где с друзьями отрывается на полную катушку. Елена Маликова отпускает мужа со спокойной душой и сцен ревности не устраивает, ведь народный артист давно зарекомендовал себя как образцовый отец семейства.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru