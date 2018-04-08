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    «Большая сволочь»: смертельно больной Успенский откровенно рассказал о предательстве жены. браки и разводы, знаменитости, литература, писатели, шоу-бизнес, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Большая сволочь»: смертельно больной Успенский откровенно рассказал о предательстве жены

    «Большая сволочь»: смертельно больной Успенский откровенно рассказал о предательстве жены

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    «Большая сволочь»: смертельно больной Успенский откровенно рассказал о предательстве жены

    «Большая сволочь»: смертельно больной Успенский откровенно рассказал о предательстве жены

    «Большая сволочь»: смертельно больной Успенский откровенно рассказал о предательстве жены

      Вторая жена Эдуарда Успенского — Елена, третья супруга — Элеонора. И его четвертая избранница — все та же Елена. Почему во время тяжелой болезни писателя одна подала на развод, а другая — простила измену и вернулась?

      Веселый, улыбчивый, остроумный Эдуард Успенский. Детский писатель, который до самой старости в душе оставался озорным мальчишкой. Таким его знала вся страна. А теперь его видят только в узком кругу самых близких. Добрый волшебник, придумавший крокодила Гену и кота Матроскина, и чем-то похожий сразу на всех своих знаменитых героев, изменился почти до неузнаваемости. Человек, который всю жизнь не мог долго усидеть на одном месте, сейчас прикован к инвалидной коляске.

      Классик детской литературы тайно сражается с тяжелым недугом. Он впервые за долгое время решился впустить в дом съемочную группу.

      Неохотно соглашаясь на интервью, он поставил для себя цель — откровенно рассказать о своей неравной битве за жизнь на том рубеже, где отступать некуда и пленных не берут.

      Эдуард Успенский: «Пальцы ничего не чувствуют».

      В эфире НТВ он откровенно рассказал, как неожиданно для самого себя оказался на краю пропасти.

      Эдуард Успенский: «У меня такое ощущение, что болезнь не простая… Кто-то, может, моя бывшая жена, она большая сволочь…»

      Все эти годы Эдуард Николаевич мужественно хранил обет молчания. Историю своего развода с Элеонорой он впервые решился открыть специально для зрителей программы «Новые русские сенсации». Подробности — в выпуске программы.

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