«Большая сволочь»: смертельно больной Успенский откровенно рассказал о предательстве жены

Вторая жена Эдуарда Успенского — Елена, третья супруга — Элеонора. И его четвертая избранница — все та же Елена. Почему во время тяжелой болезни писателя одна подала на развод, а другая — простила измену и вернулась?
Веселый, улыбчивый, остроумный Эдуард Успенский. Детский писатель, который до самой старости в душе оставался озорным мальчишкой. Таким его знала вся страна. А теперь его видят только в узком кругу самых близких. Добрый волшебник, придумавший крокодила Гену и кота Матроскина, и чем-то похожий сразу на всех своих знаменитых героев, изменился почти до неузнаваемости. Человек, который всю жизнь не мог долго усидеть на одном месте, сейчас прикован к инвалидной коляске.
Классик детской литературы тайно сражается с тяжелым недугом. Он впервые за долгое время решился впустить в дом съемочную группу.
Неохотно соглашаясь на интервью, он поставил для себя цель — откровенно рассказать о своей неравной битве за жизнь на том рубеже, где отступать некуда и пленных не берут.
Эдуард Успенский: «Пальцы ничего не чувствуют».
В эфире НТВ он откровенно рассказал, как неожиданно для самого себя оказался на краю пропасти.
Эдуард Успенский: «У меня такое ощущение, что болезнь не простая… Кто-то, может, моя бывшая жена, она большая сволочь…»
Все эти годы Эдуард Николаевич мужественно хранил обет молчания. Историю своего развода с Элеонорой он впервые решился открыть специально для зрителей программы «Новые русские сенсации». Подробности — в выпуске программы.
Классик детской литературы тайно сражается с тяжелым недугом. Он впервые за долгое время решился впустить в дом съемочную группу.
Неохотно соглашаясь на интервью, он поставил для себя цель — откровенно рассказать о своей неравной битве за жизнь на том рубеже, где отступать некуда и пленных не берут.
Эдуард Успенский: «Пальцы ничего не чувствуют».
В эфире НТВ он откровенно рассказал, как неожиданно для самого себя оказался на краю пропасти.
Эдуард Успенский: «У меня такое ощущение, что болезнь не простая… Кто-то, может, моя бывшая жена, она большая сволочь…»
Все эти годы Эдуард Николаевич мужественно хранил обет молчания. Историю своего развода с Элеонорой он впервые решился открыть специально для зрителей программы «Новые русские сенсации». Подробности — в выпуске программы.
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