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    Нурмагомедов стал первым российским чемпионом в истории UFC

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    Нурмагомедов стал первым российским чемпионом в истории UFC

    Нурмагомедов стал первым российским чемпионом в истории UFC

    Нурмагомедов стал первым российским чемпионом в истории UFC
  • Фото: Associated Press © 2018, Frank Franklin II

    • Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов победил американца Эла Яквинту в 5-раундовом поединке за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата UFC в легком весе.

    Бой прошел в Нью-Йорке в рамках турнира UFC 223. Судьи отдали победу Нурмагомедову единогласно. Он стал первым россиянином, завоевавшим титул чемпиона UFC.

    Это 26-я победа в карьере 29-летнего россиянина при отсутствии поражений.

    Хабиб Нурмагомедов: «Благодарю всех, мою команду — это лучшая команда в мире. Это наша общая победа, это моя семья, они поддерживают и учат меня, также отдельное спасибо Яквинте, но сейчас я хочу подраться в ноябре с Сен-Пьером в Нью-Йорке. Вообще я готов биться прямо сейчас с кем угодно, дайте мне попить воды, и я готов выйти в октагон хоть с Тони Фергюсоном, хоть с Конором Макгрегором».

    Эпатажный ирландец Конор Макгрегор был предыдущим чемпионом мира в легком весе. В статусе чемпиона в полулегком весе он завоевал титул в ноябре 2016 года, став первым в истории UFC чемпионом в двух весовых категориях одновременно. Однако впоследствии он был лишен пояса, так как долгое время не проводил защит, а после недавнего скандала в Нью-Йорке карьера ирландца в UFC оказалась под большим вопросом.

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