Нурмагомедов стал первым российским чемпионом в истории UFC

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов победил американца Эла Яквинту в
5-раундовом поединке за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата UFC в легком весе.
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Бой прошел в Нью-Йорке в рамках турнира UFC 223. Судьи отдали победу Нурмагомедову единогласно. Он стал первым россиянином, завоевавшим титул чемпиона UFC.
Это 26-я победа в карьере 29-летнего россиянина при отсутствии поражений.
Хабиб Нурмагомедов: «Благодарю всех, мою команду — это лучшая команда в мире. Это наша общая победа, это моя семья, они поддерживают и учат меня, также отдельное спасибо Яквинте, но сейчас я хочу подраться в ноябре с Сен-Пьером в Нью-Йорке. Вообще я готов биться прямо сейчас с кем угодно, дайте мне попить воды, и я готов выйти в октагон хоть с Тони Фергюсоном, хоть с Конором Макгрегором».
Эпатажный ирландец Конор Макгрегор был предыдущим чемпионом мира в легком весе. В статусе чемпиона в полулегком весе он завоевал титул в ноябре 2016 года, став первым в истории UFC чемпионом в двух весовых категориях одновременно. Однако впоследствии он был лишен пояса, так как долгое время не проводил защит, а после недавнего скандала в Нью-Йорке карьера ирландца в UFC оказалась под большим вопросом.
Это 26-я победа в карьере 29-летнего россиянина при отсутствии поражений.
Хабиб Нурмагомедов: «Благодарю всех, мою команду — это лучшая команда в мире. Это наша общая победа, это моя семья, они поддерживают и учат меня, также отдельное спасибо Яквинте, но сейчас я хочу подраться в ноябре с Сен-Пьером в Нью-Йорке. Вообще я готов биться прямо сейчас с кем угодно, дайте мне попить воды, и я готов выйти в октагон хоть с Тони Фергюсоном, хоть с Конором Макгрегором».
Эпатажный ирландец Конор Макгрегор был предыдущим чемпионом мира в легком весе. В статусе чемпиона в полулегком весе он завоевал титул в ноябре 2016 года, став первым в истории UFC чемпионом в двух весовых категориях одновременно. Однако впоследствии он был лишен пояса, так как долгое время не проводил защит, а после недавнего скандала в Нью-Йорке карьера ирландца в UFC оказалась под большим вопросом.
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