Саакашвили нашел новую работу в Нидерландах

Михаил Саакашвили, похоже,
наконец-то нашел себе не только очередную страну проживания, но и работу. Об этом бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области с гордостью сообщил на своей странице в Facebook.
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Михаил Саакашвили: «Договорился с Академией спикеров Нидерландов о сотрудничестве. Пока я в Европе, буду зарабатывать на жизнь лекциями».
Правда, сразу оговорился, что и на этом месте задержится ненадолго. По его словам, он планирует вскоре заняться «отстранением олигархов от власти и реальной реформацией». Не уточнил, правда, где.
В феврале лишенного украинского гражданства Саакашвили выслали в Польшу, откуда он вскоре перебрался в Нидерланды и получил там удостоверение личности. На Украину ему запрещен въезд до 2021 года.
Правда, сразу оговорился, что и на этом месте задержится ненадолго. По его словам, он планирует вскоре заняться «отстранением олигархов от власти и реальной реформацией». Не уточнил, правда, где.
Домовився з Академією спікерів Нідерландів про співробітництво. Поки я в Європі, буду заробляти на життя лекціями. В…Опубликовано Mikheil Saakashvili 6 апреля 2018 г.
В феврале лишенного украинского гражданства Саакашвили выслали в Польшу, откуда он вскоре перебрался в Нидерланды и получил там удостоверение личности. На Украину ему запрещен въезд до 2021 года.
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