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    Посетители сняли, как сухогруз едва не снес ресторан на берегу Босфора. корабли и суда, Стамбул, Турция. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПосетители сняли, как сухогруз едва не снес ресторан на берегу Босфора

    Посетители сняли, как сухогруз едва не снес ресторан на берегу Босфора

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    Посетители сняли, как сухогруз едва не снес ресторан на берегу Босфора

    Посетители сняли, как сухогруз едва не снес ресторан на берегу Босфора

    Посетители сняли, как сухогруз едва не снес ресторан на берегу Босфора

      Сухогруз, шедший под флагом Мальты, протаранил исторический особняк на берегу Босфора. Случившееся сняли на видео посетители ресторана, который располагается в соседнем здании.

      Один из посетителей снял на видео, как к ресторану стремительно приближается сухогруз. Люди в заведении в панике бросаются к выходу. В это время судно проходит мимо и врезается в соседнее здание — исторический особняк.

      Историческое здание, которое протаранил сухогруз, было серьезно повреждено. Разрушена выходящая на воду стена второго и третьего этажа. Стоимость этого особняка, построенного в XVIII веке, оценивалась в 85 млн долларов. В последние годы его использовали для проведения свадеб, концертов и других мероприятий.

      Как выяснилось, причиной столкновения стала остановка двигателя сухогруза, передает РИА Новости. Моряки выбросили аварийный якорь, но судно быстро приближалось к берегу. В заявлении администрации Стамбула заявили, что судно Vitaspirit следовало из России в Саудовскую Аравию с грузом ячменя.

      В результате этого инцидента был перекрыт пролив Босфор, позднее судно оттащили на буксирах. ЧП произошло в районе моста султана Мехмеда Фатиха.

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