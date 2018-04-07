Посетители сняли, как сухогруз едва не снес ресторан на берегу Босфора

Сухогруз, шедший под флагом Мальты, протаранил исторический особняк на берегу Босфора. Случившееся сняли на видео посетители ресторана, который располагается в соседнем здании.
Один из посетителей снял на видео, как к ресторану стремительно приближается сухогруз. Люди в заведении в панике бросаются к выходу. В это время судно проходит мимо и врезается в соседнее здание — исторический особняк.
Историческое здание, которое протаранил сухогруз, было серьезно повреждено. Разрушена выходящая на воду стена второго и третьего этажа. Стоимость этого особняка, построенного в XVIII веке, оценивалась в 85 млн долларов. В последние годы его использовали для проведения свадеб, концертов и других мероприятий.
Как выяснилось, причиной столкновения стала остановка двигателя сухогруза, передает РИА Новости. Моряки выбросили аварийный якорь, но судно быстро приближалось к берегу. В заявлении администрации Стамбула заявили, что судно Vitaspirit следовало из России в Саудовскую Аравию с грузом ячменя.
В результате этого инцидента был перекрыт пролив Босфор, позднее судно оттащили на буксирах. ЧП произошло в районе моста султана Мехмеда Фатиха.
Историческое здание, которое протаранил сухогруз, было серьезно повреждено. Разрушена выходящая на воду стена второго и третьего этажа. Стоимость этого особняка, построенного в XVIII веке, оценивалась в 85 млн долларов. В последние годы его использовали для проведения свадеб, концертов и других мероприятий.
Как выяснилось, причиной столкновения стала остановка двигателя сухогруза, передает РИА Новости. Моряки выбросили аварийный якорь, но судно быстро приближалось к берегу. В заявлении администрации Стамбула заявили, что судно Vitaspirit следовало из России в Саудовскую Аравию с грузом ячменя.
В результате этого инцидента был перекрыт пролив Босфор, позднее судно оттащили на буксирах. ЧП произошло в районе моста султана Мехмеда Фатиха.
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