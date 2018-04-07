Центральное телевидение
ТВ-Эфир
Центральное телевидение
    •  
    Танкер врезался в исторический особняк на берегу Босфора: видео. Стамбул, Турция, корабли и суда. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВТанкер врезался в исторический особняк на берегу Босфора: видео

    Танкер врезался в исторический особняк на берегу Босфора: видео

    1 комментарий
    • Фото: @YorukIsik /twitter.com
    Танкер врезался в исторический особняк на берегу Босфора: видео

    Танкер врезался в исторический особняк на берегу Босфора: видео

    Танкер врезался в исторический особняк на берегу Босфора: видео
    • Фото: @YorukIsik /twitter.com

      • Шедший под флагом Мальты танкер (по другим данным, сухогруз) Vitaspirit налетел на берег в Стамбуле.

      В Стамбуле перекрыт пролив Босфор. Решение было принято после инцидента с судном Vitaspirit. Оно врезалось в исторический особняк в районе моста султана Мехмеда Фатиха. Происшествие попало в объектив камер очевидцев. Предварительно, пострадавших нет.

      Позднее буксиры и корабли береговой охраны оттащили танкер, сообщает «Интерфакс».

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru