Танкер врезался в исторический особняк на берегу Босфора: видео

Шедший под флагом Мальты танкер (по другим данным, сухогруз) Vitaspirit налетел на берег в Стамбуле.
В Стамбуле перекрыт пролив Босфор. Решение было принято после инцидента с судном Vitaspirit. Оно врезалось в исторический особняк в районе моста султана Мехмеда Фатиха. Происшествие попало в объектив камер очевидцев. Предварительно, пострадавших нет.
Позднее буксиры и корабли береговой охраны оттащили танкер, сообщает «Интерфакс».
Позднее буксиры и корабли береговой охраны оттащили танкер, сообщает «Интерфакс».
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