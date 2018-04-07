Капсулу с частицей Благодатного огня доставят в Москву спецрейсом

Делегация фонда Андрея Первозванного вылетела спецбортом из
Тель-Авива в Москву. На борту самолета в специальной капсуле находится Благодатный огонь.
Частица огня ориентировочно в 22:00 мск будет доставлена в столичный аэропорт Внуково. Традиционно делегацию встречают сотни верующих, которые развозят Благодатный огонь в храмы Москвы, Подмосковья и других регионов России. Его планируется привезти к ночному пасхальному богослужению патриарха Московского и всея Руси Кирилла в храм Христа Спасителя, сообщает ТАСС.
Как передает из Иерусалима ведущая НТВ Ольга Белова, церемония схождения огня начиналась согласно давним традициям. Старый город был оцеплен, все было под контролем полицейских. Особое внимание привлекла арабская православная молодежь, молодые люди врывались в храм с криками, топотом и барабанным боем. Они выкрикивали древние молитвы на арабском языке о даровании Благодатного огня.
Самый яркий момент церемонии — огонь вырвался из Кувуклии и начал распространяться по всему храму. Все собравшиеся пытались как можно скорее поджечь свои связки свечей и передать пламя дальше. В этот момент храм «превратился» в одно большое море огня. Верующие могут готовиться к Пасхе.
Схождение Благодатного огня: как это происходит
Как передает из Иерусалима ведущая НТВ Ольга Белова, церемония схождения огня начиналась согласно давним традициям. Старый город был оцеплен, все было под контролем полицейских. Особое внимание привлекла арабская православная молодежь, молодые люди врывались в храм с криками, топотом и барабанным боем. Они выкрикивали древние молитвы на арабском языке о даровании Благодатного огня.
Самый яркий момент церемонии — огонь вырвался из Кувуклии и начал распространяться по всему храму. Все собравшиеся пытались как можно скорее поджечь свои связки свечей и передать пламя дальше. В этот момент храм «превратился» в одно большое море огня. Верующие могут готовиться к Пасхе.
Схождение Благодатного огня: как это происходит
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