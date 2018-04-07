Схождение Благодатного огня: как это происходит

Ежегодно в храме Гроба Господня в Иерусалиме происходит красочный церковный ритуал — схождение Благодатного огня. Это событие случается в субботу накануне христианской пасхи.
Считается, что первым свидетелем схождения огня был апостол Пётр. Узнав о воскрешении Христа, он пошел к гробнице Иисуса и увидел свет на месте, где до этого лежало тело Спасителя. В 1810 году над Гробом Господним была возведена часовня — Кувуклия. Именно в нее в Великую субботу накануне Пасхи заходит патриарх Иерусалима в сопровождении армянского архимандрита. Перед входом в Кувуклию патриарх раздевается до подрясника. До этого помещение осматривают другие церковные служители — они проверяют, чтобы в часовне не было спичек и зажигалок. С собой патриарх берет пучок незажженных свечей.
Спустя некоторое время он появляется перед верующими с уже горящими свечами. Зажигая от них свои лампады и свечи, верующие передают Благодатный огонь друг другу. В считаные секунды огонь распространяется по всему храму. Считается, что в первые минуты этот огонь не обжигает, поэтому собравшиеся в храме «умываются» им. Тут же от Благодатного огня зажигают лампады, которые развозят по разным уголкам мира.
В Москву благодатный огонь из Иерусалима доставляют в субботу вечером специальным авиарейсом. Лампаду привозят в храм Христа Спасителя на главную пасхальную службу России.
По преданию, если огонь не сойдет, это будет означать скорый конец света.
«Божественную» природу Благодатного огня много раз пытались оспорить ученые. Они выдвинули множество версий — от электрического импульса до химической реакции, вызывающей горение. Около месяца назад масла в огонь подлил представитель армянской патриархии в храме Гроба Господня Самуил Агоян, заявивший, что никакой мистики в «схождении» нет. Священник рассказал, что лично видел, как свечи зажигают от обычной масляной лампады. «Бог творит чудеса, но не на потеху людям», — добавил Агоян.
Комментируя его слова, в РПЦ призвали не подвергать сомнению это явление. «Ко всему в нашем мире можно отнестись скептически, начать критиковать и находить аргументы против, но выносить в публичную сферу вещи, которые могут смутить миллионы верующих людей, неправильно», — сказали в пресс-службе Патриарха Московского и Всея Руси.
Трансляцию схождения Благодатного огня традиционно ведет телеканал НТВ. Она начнется в 13:15 по московскому времени и будет доступна и на нашем сайте и в приложении НТВ.
Спустя некоторое время он появляется перед верующими с уже горящими свечами. Зажигая от них свои лампады и свечи, верующие передают Благодатный огонь друг другу. В считаные секунды огонь распространяется по всему храму. Считается, что в первые минуты этот огонь не обжигает, поэтому собравшиеся в храме «умываются» им. Тут же от Благодатного огня зажигают лампады, которые развозят по разным уголкам мира.
В Москву благодатный огонь из Иерусалима доставляют в субботу вечером специальным авиарейсом. Лампаду привозят в храм Христа Спасителя на главную пасхальную службу России.
По преданию, если огонь не сойдет, это будет означать скорый конец света.
«Божественную» природу Благодатного огня много раз пытались оспорить ученые. Они выдвинули множество версий — от электрического импульса до химической реакции, вызывающей горение. Около месяца назад масла в огонь подлил представитель армянской патриархии в храме Гроба Господня Самуил Агоян, заявивший, что никакой мистики в «схождении» нет. Священник рассказал, что лично видел, как свечи зажигают от обычной масляной лампады. «Бог творит чудеса, но не на потеху людям», — добавил Агоян.
Комментируя его слова, в РПЦ призвали не подвергать сомнению это явление. «Ко всему в нашем мире можно отнестись скептически, начать критиковать и находить аргументы против, но выносить в публичную сферу вещи, которые могут смутить миллионы верующих людей, неправильно», — сказали в пресс-службе Патриарха Московского и Всея Руси.
Трансляцию схождения Благодатного огня традиционно ведет телеканал НТВ. Она начнется в 13:15 по московскому времени и будет доступна и на нашем сайте и в приложении НТВ.
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