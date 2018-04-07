Угроза или шанс: затронет ли Россию торговая война США и Китая

Американский ястреб и азиатский тигр рубят по живому: там, где еще вчера был лес вросших корнями в мировую экономику торговых связей, сегодня — выжженное запретами, санкциями и контрсанкциями поле.
Торговый баланс между США и Китаем ушел в минус на 500 млрд долларов, и Вашингтон решил наложить пошлины на сталь, алюминий и еще целый список китайских товаров — 1300 наименований.
Пекин в ответ ввел пошлины на американские яблоки, свинину, мусор, который специально привозят в Китай, а также самолеты Boeing и сотню с лишним товаров madе in USA. И это только начало. Очевидно, что две крупнейшие экономики плевать хотели на свои же сказки про экономический глобализм.
Тем временем российские эксперты уверены: сейчас, когда мировые гиганты начали мериться длиной влияния, для России это идеальный момент наконец-то заняться своими производством.
Константин Бабкин, предприниматель: «Сейчас становится модным протекционизм, и это шанс для России. Потому что в процессе глобализации мы поставили наших производителей в неравные условия по сравнению с зарубежными, и у нас есть шанс сейчас это исправить».
В декабре 2008 года редактор финансового журнала Олег Анисимов на самом дне кризиса затеял серьезный экономический эксперимент с самым несерьезным инвестором — обезьянкой. Она абсолютно случайно набрала портфель из российских акций. Спустя почти 10 лет результат ошеломительный.
Олег Анисимов, консультант по маркетингу и стратегии: «Мы вложили от имени обезьяны 1 миллион рублей, и через 9 лет эта сумма превратилась в 7,5 млн рублей».
Что это — случайность или доказательство теории, что кризис — лучшее время для вложений и начинаний?
Олег Анисимов: «Когда в декабре 2008-го все очень упало, мы решили просто показать, что портфель, сформированный на таком дне, обязательно вырастет».
Но что делать сейчас, когда непонятно, чем закончится геополитическая возня Китая и США? Как далеко зайдут санкции против России и других стран и не обвалит ли эта нестабильность мировой фондовый рынок?
Максим Шеин, аналитик брокерской конторы: «Сейчас на самом деле самая хорошая ситуация — геополитика, торговые войны, когда друг с другом страны пытаются что-то выкроить, передел рынка идет. Для одних компаний это плохо, для других — хорошо. Нужно искать те компании, в которые можно инвестировать».
Константин Бабкин: «Если правительство будет нацелено на развитие производства, то срочненько надо бежать покупать акции российских заводов, потому что у них объективно есть все предпосылки для развития, а еще правительство будет их поддерживать».
Подробности — в сюжете репортера «Центрального телевидения» Николая Дубинина.
Пекин в ответ ввел пошлины на американские яблоки, свинину, мусор, который специально привозят в Китай, а также самолеты Boeing и сотню с лишним товаров madе in USA. И это только начало. Очевидно, что две крупнейшие экономики плевать хотели на свои же сказки про экономический глобализм.
Тем временем российские эксперты уверены: сейчас, когда мировые гиганты начали мериться длиной влияния, для России это идеальный момент наконец-то заняться своими производством.
Константин Бабкин, предприниматель: «Сейчас становится модным протекционизм, и это шанс для России. Потому что в процессе глобализации мы поставили наших производителей в неравные условия по сравнению с зарубежными, и у нас есть шанс сейчас это исправить».
В декабре 2008 года редактор финансового журнала Олег Анисимов на самом дне кризиса затеял серьезный экономический эксперимент с самым несерьезным инвестором — обезьянкой. Она абсолютно случайно набрала портфель из российских акций. Спустя почти 10 лет результат ошеломительный.
Олег Анисимов, консультант по маркетингу и стратегии: «Мы вложили от имени обезьяны 1 миллион рублей, и через 9 лет эта сумма превратилась в 7,5 млн рублей».
Что это — случайность или доказательство теории, что кризис — лучшее время для вложений и начинаний?
Олег Анисимов: «Когда в декабре 2008-го все очень упало, мы решили просто показать, что портфель, сформированный на таком дне, обязательно вырастет».
Но что делать сейчас, когда непонятно, чем закончится геополитическая возня Китая и США? Как далеко зайдут санкции против России и других стран и не обвалит ли эта нестабильность мировой фондовый рынок?
Максим Шеин, аналитик брокерской конторы: «Сейчас на самом деле самая хорошая ситуация — геополитика, торговые войны, когда друг с другом страны пытаются что-то выкроить, передел рынка идет. Для одних компаний это плохо, для других — хорошо. Нужно искать те компании, в которые можно инвестировать».
Константин Бабкин: «Если правительство будет нацелено на развитие производства, то срочненько надо бежать покупать акции российских заводов, потому что у них объективно есть все предпосылки для развития, а еще правительство будет их поддерживать».
Подробности — в сюжете репортера «Центрального телевидения» Николая Дубинина.
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