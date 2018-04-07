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    Группа подростков в Вольске заставила школьницу вылизывать им ботинки: видео. Саратовская область, дети и подростки, издевательства. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГруппа подростков в Вольске заставила школьницу вылизывать им ботинки: видео

    Группа подростков в Вольске заставила школьницу вылизывать им ботинки: видео

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    Группа подростков в Вольске заставила школьницу вылизывать им ботинки: видео

    Группа подростков в Вольске заставила школьницу вылизывать им ботинки: видео

    Группа подростков в Вольске заставила школьницу вылизывать им ботинки: видео

      В соцсетях возмущенные пользователи обсуждают видео, на котором группа подростков поиздевалась над школьницей.

      Видео издевательств над школьницей в Вольске появились в одной из групп во «ВКонтакте». В соцсетях пишут, что группа подростков напала на девочку накануне, 6 апреля, неподалеку от технологического колледжа.

      Причиной конфликта стала ревность. Одна из нападавших, держа школьницу за горло, начала выяснять, зачем та писала ее молодому человеку и предлагала пообщаться. В ответ напуганная девочка объясняла, что хотела лишь дружеского общения. Однако ее оправдания не устроили нападавших.

      В результате подростки заставили девочку вылизывать им ботинки, стоя на коленях. Во время этого унизительного действия школьница получила пинок ногой в лицо.

      На видео слышны комментарии наблюдавших за издевательствами подростков. Они заметили, что школьница не прикасается к ботинкам, поэтому от нее потребовали убрать руки за спину.

      В какой-то момент одна из участниц издевательств задумалась о том, что эти кадры могут попасть в Сеть. Она стала требовать от подростка, который вел съемку, убрать телефон, крича: «Мне не надо, чтобы это выложили в соцсетях, а потом нас по ментам затаскали». В ответ он заверил ее, что удалит запись. Однако видео было опубликовано.

      По данным местных СМИ, полиция уже проводит проверку этого инцидента, а все участники конфликта установлены, с ними работают специалисты из подразделения по делам несовершеннолетних. К проверку подключилась и региональная прокуратура.

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