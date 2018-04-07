Группа подростков в Вольске заставила школьницу вылизывать им ботинки: видео

В соцсетях возмущенные пользователи обсуждают видео, на котором группа подростков поиздевалась над школьницей.
Видео издевательств над школьницей в Вольске появились в одной из групп во «ВКонтакте». В соцсетях пишут, что группа подростков напала на девочку накануне, 6 апреля, неподалеку от технологического колледжа.
Причиной конфликта стала ревность. Одна из нападавших, держа школьницу за горло, начала выяснять, зачем та писала ее молодому человеку и предлагала пообщаться. В ответ напуганная девочка объясняла, что хотела лишь дружеского общения. Однако ее оправдания не устроили нападавших.
В результате подростки заставили девочку вылизывать им ботинки, стоя на коленях. Во время этого унизительного действия школьница получила пинок ногой в лицо.
На видео слышны комментарии наблюдавших за издевательствами подростков. Они заметили, что школьница не прикасается к ботинкам, поэтому от нее потребовали убрать руки за спину.
В какой-то момент одна из участниц издевательств задумалась о том, что эти кадры могут попасть в Сеть. Она стала требовать от подростка, который вел съемку, убрать телефон, крича: «Мне не надо, чтобы это выложили в соцсетях, а потом нас по ментам затаскали». В ответ он заверил ее, что удалит запись. Однако видео было опубликовано.
По данным местных СМИ, полиция уже проводит проверку этого инцидента, а все участники конфликта установлены, с ними работают специалисты из подразделения по делам несовершеннолетних. К проверку подключилась и региональная прокуратура.
Похожий случай произошел в Петербурге, где школьницы устроили жестокую расправу над сверстницей. Избиение они так же снимали на видео.
Причиной конфликта стала ревность. Одна из нападавших, держа школьницу за горло, начала выяснять, зачем та писала ее молодому человеку и предлагала пообщаться. В ответ напуганная девочка объясняла, что хотела лишь дружеского общения. Однако ее оправдания не устроили нападавших.
В результате подростки заставили девочку вылизывать им ботинки, стоя на коленях. Во время этого унизительного действия школьница получила пинок ногой в лицо.
На видео слышны комментарии наблюдавших за издевательствами подростков. Они заметили, что школьница не прикасается к ботинкам, поэтому от нее потребовали убрать руки за спину.
В какой-то момент одна из участниц издевательств задумалась о том, что эти кадры могут попасть в Сеть. Она стала требовать от подростка, который вел съемку, убрать телефон, крича: «Мне не надо, чтобы это выложили в соцсетях, а потом нас по ментам затаскали». В ответ он заверил ее, что удалит запись. Однако видео было опубликовано.
По данным местных СМИ, полиция уже проводит проверку этого инцидента, а все участники конфликта установлены, с ними работают специалисты из подразделения по делам несовершеннолетних. К проверку подключилась и региональная прокуратура.
Похожий случай произошел в Петербурге, где школьницы устроили жестокую расправу над сверстницей. Избиение они так же снимали на видео.
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