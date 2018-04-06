Питерские школьницы устроили жестокую расправу над соперницей

Петербургские школьницы жестоко избили одноклассницу. Всё происходящее снималось на видео, которое попало в социальные сети.
На кадрах видно, как девочке наносят многочисленные удары по лицу и телу. При этом свидетелями драки стали десятки подростков. Они лишь наблюдали за развернувшимся боем, и никто так и не попытался помочь пострадавшей.
Судя по комментариям интернет-пользователей, причиной подобной агрессии стала неразделенная любовь одной из нападавших. У избитой девушки сломан нос, поврежден глаз, а также многочисленные синяки и гематомы на теле. Драка произошла еще 29 марта на проспекте Наставников. Но известно об этом стало намного позднее. Отметим, что юные бандитки удалили свои аккаунты, в которых и появилось жестокое видео.
Как сообщили в пресс-службе администрации Красногвардейского района, к этому моменту известны имена всех участниц потасовки. Ответственные службы, включая комиссию по делам несовершеннолетних, ведут работу как с самими девушками, так и с их родителями. Зачинщицы драки заплатят штраф — по 1500 рублей каждая. Кроме того, обстоятельства драки выясняет и прокуратура.
Судя по комментариям интернет-пользователей, причиной подобной агрессии стала неразделенная любовь одной из нападавших. У избитой девушки сломан нос, поврежден глаз, а также многочисленные синяки и гематомы на теле. Драка произошла еще 29 марта на проспекте Наставников. Но известно об этом стало намного позднее. Отметим, что юные бандитки удалили свои аккаунты, в которых и появилось жестокое видео.
Как сообщили в пресс-службе администрации Красногвардейского района, к этому моменту известны имена всех участниц потасовки. Ответственные службы, включая комиссию по делам несовершеннолетних, ведут работу как с самими девушками, так и с их родителями. Зачинщицы драки заплатят штраф — по 1500 рублей каждая. Кроме того, обстоятельства драки выясняет и прокуратура.
Комментарии