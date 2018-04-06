Морские дьяволы. Северные рубежи <sup><small>16+</small></sup>
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Морские дьяволы. Северные рубежи 16+
7 апреля, 13:15
Схождение Благодатного огня
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    Питерские школьницы устроили жестокую расправу над соперницей. Санкт-Петербург, дети и подростки, драки и избиения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПитерские школьницы устроили жестокую расправу над соперницей

    Питерские школьницы устроили жестокую расправу над соперницей

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    Питерские школьницы устроили жестокую расправу над соперницей

    Питерские школьницы устроили жестокую расправу над соперницей

    Питерские школьницы устроили жестокую расправу над соперницей

      Петербургские школьницы жестоко избили одноклассницу. Всё происходящее снималось на видео, которое попало в социальные сети.

      На кадрах видно, как девочке наносят многочисленные удары по лицу и телу. При этом свидетелями драки стали десятки подростков. Они лишь наблюдали за развернувшимся боем, и никто так и не попытался помочь пострадавшей.

      Судя по комментариям интернет-пользователей, причиной подобной агрессии стала неразделенная любовь одной из нападавших. У избитой девушки сломан нос, поврежден глаз, а также многочисленные синяки и гематомы на теле. Драка произошла еще 29 марта на проспекте Наставников. Но известно об этом стало намного позднее. Отметим, что юные бандитки удалили свои аккаунты, в которых и появилось жестокое видео.

      Как сообщили в пресс-службе администрации Красногвардейского района, к этому моменту известны имена всех участниц потасовки. Ответственные службы, включая комиссию по делам несовершеннолетних, ведут работу как с самими девушками, так и с их родителями. Зачинщицы драки заплатят штраф — по 1500 рублей каждая. Кроме того, обстоятельства драки выясняет и прокуратура.

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