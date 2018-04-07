«Ты супер!», выпуск девятый: Виктор Борисов

Выступление
15-летнего Виктора Борисова в отборочном туре стало настоящим взрывом эмоций. Во втором туре участник из города Волжский вновь выложился на сцене.
Витя Борисов для выступления в первом туре выбрал песню Высоцкого и справился с этой непростой задачей, хотя и получил три из четырех зеленых кнопок.
В четвертьфинале участник исполнил «Летний дождь», завоевав расположение всех членов жюри. Юлианна Караулова отметила, что его выступление было на пять с плюсом. А Игорь Крутой подчеркнул, что эту песню очень сложно исполнять.
Следующий выпуск проекта «Ты супер!» смотрите 14 апреля в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.
В четвертьфинале участник исполнил «Летний дождь», завоевав расположение всех членов жюри. Юлианна Караулова отметила, что его выступление было на пять с плюсом. А Игорь Крутой подчеркнул, что эту песню очень сложно исполнять.
Следующий выпуск проекта «Ты супер!» смотрите 14 апреля в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.
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