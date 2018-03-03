Сильная <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Сильная 16+
    •  
    «Ты супер!», выпуск четвертый: Виктор Борисов. дети и подростки, знаменитости, музыка и музыканты, Ты супер, фестивали и конкурсы, шоу-бизнес, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Ты супер!», выпуск четвертый: Виктор Борисов

    «Ты супер!», выпуск четвертый: Виктор Борисов

    комментировать
    «Ты супер!», выпуск четвертый: Виктор Борисов

    «Ты супер!», выпуск четвертый: Виктор Борисов

    «Ты супер!», выпуск четвертый: Виктор Борисов

      15-летний Виктор Борисов из города Волжский Волгоградской области решился исполнить на конкурсе песню Владимира Высоцкого.

      Первые воспоминания Виктора Борисова из детства — любимая манная каша, врачи, больничная палата. В больнице Витя провел почти год — между жизнью и смертью. Замерзшего маленького мальчика прохожие подобрали на улице. Он едва дышал. На морозе его оставили умирать родители. Теперь мальчик воспитывается в приемной семье.



      На сцене Витя проникновенно исполнил «Балладу о борьбе» Владимира Высоцкого. Он мгновенно получил зеленый свет от Виктора Дробыша, который сразу после завершения выступления поспешил пожать руку мальчику. А Игорь Крутой отметил, что участнику удалось по-настоящему прочувствовать эту песню, несмотря на юный возраст.



      Новый выпуск проекта «Ты супер!» смотрите в следующую субботу, 10 марта, в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.

      Новости по теме

      «Ты супер!»

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru