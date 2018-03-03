«Ты супер!», выпуск четвертый: Виктор Борисов

15-летний Виктор Борисов из города Волжский Волгоградской области решился исполнить на конкурсе песню Владимира Высоцкого.
Первые воспоминания Виктора Борисова из детства — любимая манная каша, врачи, больничная палата. В больнице Витя провел почти год — между жизнью и смертью. Замерзшего маленького мальчика прохожие подобрали на улице. Он едва дышал. На морозе его оставили умирать родители. Теперь мальчик воспитывается в приемной семье.
На сцене Витя проникновенно исполнил «Балладу о борьбе» Владимира Высоцкого. Он мгновенно получил зеленый свет от Виктора Дробыша, который сразу после завершения выступления поспешил пожать руку мальчику. А Игорь Крутой отметил, что участнику удалось по-настоящему прочувствовать эту песню, несмотря на юный возраст.
Новый выпуск проекта «Ты супер!» смотрите в следующую субботу, 10 марта, в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.
На сцене Витя проникновенно исполнил «Балладу о борьбе» Владимира Высоцкого. Он мгновенно получил зеленый свет от Виктора Дробыша, который сразу после завершения выступления поспешил пожать руку мальчику. А Игорь Крутой отметил, что участнику удалось по-настоящему прочувствовать эту песню, несмотря на юный возраст.
Новый выпуск проекта «Ты супер!» смотрите в следующую субботу, 10 марта, в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.
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