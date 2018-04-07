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    «Ты супер!», выпуск девятый: Вера Ярошик

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    «Ты супер!», выпуск девятый: Вера Ярошик

    «Ты супер!», выпуск девятый: Вера Ярошик

    «Ты супер!», выпуск девятый: Вера Ярошик

      15-летняя Вера Ярошик из белорусского агрогородка Дивин в отборочном туре покорила жюри не только силой голоса, но и своей прекрасной улыбкой. К четвертьфиналу девочка тщательно подготовилась.

      После выступления в отборочном туре «Ты супер!» участницу Веру Ярошик пригласил на свой спектакль ее земляк Анатолий Кот. Благодаря проекту девочка впервые побывала в театре.

      А в четвертьфинале девочка исполнила песню «Обийми», получив четыре зеленые кнопки. Члены жюри и зрители поднялись со своих мест, чтобы выразить восхищение ее талантом.





      Следующий выпуск проекта «Ты супер!» смотрите 14 апреля в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.

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