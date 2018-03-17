«Ты супер!», выпуск шестой: Вера Ярошик

Пятнадцатилетняя Вера Ярошик приехала на проект «Ты супер!» из белорусского агрогородка Дивина. Девочка с трех лет воспитывается в детском доме. За это время она научилась быть сильной и действовать самостоятельно, ни от кого не ожидая ни поддержки, ни помощи.
Сейчас у Вериной мамы новая семья и маленький ребенок. Стать частью ее жизни девочка отказалась сама. Еще у Веры есть бабушка. К ней Вера ездит на каникулы, с ней чувствует себя ребенком, которого любят и о котором заботятся. Перед выступлением Вера сказала, что очень хочет, чтобы бабушка ею гордилась.
Вера Ярошик исполнила песню Адель «Fire to the rain» и своим выступлением сумела покорить всех судей. Игорь Крутой похвалил девочку за смелость при выборе столь сложной для исполнения композиции, а Юлианна Караулова отметила, что поражена красотой и музыкальностью юной конкурсантки.
Поддержать Веру на проекте приехал ее земляк, певец Руслан Алехно. Он вручил девочке подарок и пожелал ей удачи, успеха и победы. Вместе с Верой они исполнили песню на белорусском языке.
Следующий выпуск проекта «Ты супер!» смотрите 24 марта, в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.
Вера Ярошик исполнила песню Адель «Fire to the rain» и своим выступлением сумела покорить всех судей. Игорь Крутой похвалил девочку за смелость при выборе столь сложной для исполнения композиции, а Юлианна Караулова отметила, что поражена красотой и музыкальностью юной конкурсантки.
Поддержать Веру на проекте приехал ее земляк, певец Руслан Алехно. Он вручил девочке подарок и пожелал ей удачи, успеха и победы. Вместе с Верой они исполнили песню на белорусском языке.
Следующий выпуск проекта «Ты супер!» смотрите 24 марта, в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.
Комментарии